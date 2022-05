Dončić: Štirikrat morajo zmagati, tako da ni še konec

"Razpoloženje je v redu," je kljub porazu v Arizoni zatrdil Luka Dončić. "Mislim, da je veliko naših igralcev prvič v takšnem položaju. A Phoenix mora zmagati štirikrat, tako da še ni konec. Zdaj se vračamo domov, naši navijači pa so izjemni," besede Dončića, ki se je tokrat zaustavil pri 35 točkah (od tega 24 v prvem polčasu), sedmih podajah in petih skokih, prenaša sloviti ESPN . Luka je iz igre tokrat metal 59-odstotno, v oči pa bode kar sedem izgubljenih žog.

A jasno je, da Luka ni bil glavni razlog za nov poraz proti Phoenixu; še več, prav on je na obeh tekmah držal stik s Sonci, toda znova so zatajili njegovi soigralci. Dorian Finney-Smith je zmogel vsega dve točki, Dwight Powell je vpisal le štiri, ob slabem metu iz igre (3/12) pa se je Jalen Brunson , eden od junakov serije z Utahom, zaustavil pri zase skromnih devetih točkah.

"Imel je izjemno tekmo, toda nihče mu ni sledil," je razočarano ugotavljal trener Teksašanov Jason Kidd . "Drugi fantje morajo začeti zadevati. Ne moremo zmagovati, če bo le Luka dosegal po 30 točk na večer. Ne v tem delu leta (končnici, op. p.). In igramo proti najboljši ekipi v ligi, tako da se mora odpreti tudi ostalim fantom," je recept za vrnitev v serijo opisal trener Mavericksov. Jasno je, da se je Phoenix osredotočil na Dallasovo najmočnejšo orožje, Luko Dončića . Na njem sta se v obrambi izmenjevala Devin Booker in Chris Paul , ki sta konstantno pritiskala na Ljubljančana. "Res ga je težko kriti," je poudaril Booker. Dončić je bil sicer tokrat slabši člen Dallasove obrambe, kar je Ljubljančan priznal tudi po tekmi. "Moram igrati boljšo obrambo. To je to, " je bil jasen Dončić.

Kljub zaostanku Dallas ne meče puške v koruzo. Teksašani so prepričani, da lahko doma konkurirajo Phoenixu. "Moramo najti način, kako mu bolje pomagati," je Kidd dejal o tem, da je obramba Sonc osredotočena na Ljubljančana. "Nenehno pritiskajo nanj. Vedeli smo, da bo to prišlo v tej seriji. To smo vedeli že v prejšnji seriji, a smo bolje pomagali drug drugemu, ne le Luki. In to moramo spet najti," je zaključil Kidd.