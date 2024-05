Dončić: Ta ekipa je nekaj posebnega

S kom se bodo Mavsi pomerili v konferenčnem finalu bo znano jutri, ko bosta sedmo in hkrati zadnjo tekmo serije odigrali ekipi Denverja in Minnesote. "Delo še ni opravljeno, je pa odličen občutek, ko si v konferenčnem finalu. Takšnih trenutkov ne smeš jemati za samoumevne, ker ne veš, če se še bodo kdaj ponovili," je dodal Irving, ki se je v svoji bogati karieri že 14-krat znašel v situaciji, ko ga je od uvrstitve v naslednji krog ločila ena zmaga, slednjo pa je v vseh primerih uspel doseči.

Košarkarji Dallasa so po prvi polovici tekme zaostajali za 16 točk, z borbeno igro v nadaljevanju pa so se vrnili v tekmo in prišli do najpomembnejše zmage v sezoni. "Med polčasom smo se odločili, da ne bomo odpotovali v Oklahomo na sedmo tekmo. Verjeli smo v zmago. Zmeraj bodo prišli težki trenutki in takrat je pomembno, da ostaneš pozitiven. Ostali smo povezani do konca in dosegli cilj. Na koncu je najpomembnejše to, da smo zmagali serijo," je še povedal slovenski zvezdnik.