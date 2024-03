Dončić: Ta ekipa je res nekaj posebnega

Košarkarji Dallasa so po preobratu v zadnji četrtini tekme na gostovanju proti Sacramentu prišli do še ene izjemno pomembne zmage v boju za neposredno uvrstitev v končnico lige NBA. Varovanci trenerja Jasona Kidda so v primerjavi z obračunom proti istemu tekmecu pred tremi dnevi tokrat morali vložiti precej več energije za končno slavje s 107:103. Glavna protagonista Dallasove zmage sta bila vnovič Luka Dončić in Kyrie Irving, ki sta dosegla skupaj več kot polovico vseh točk svojega moštva.

Čeprav je med tekmo krvavel na kolenu, se bojeval s fizično močnejšimi tekmeci in tako prejel kar nekaj bolečih udarcev, je bil slovenski košarkarski superzvezdnik znova eden izmed ključnih mož v zasedbi Dallasa, ki ji je po sicer neprepričljivi igri v večjem delu srečanja proti Sacramentu na koncu vendarle uspelo zrežirati preobrat in priti do 44. zmage v sezoni, ki jo trenutno uvršča na želeno šesto mesto v zahodni konferenci najmočnejše košarkarske lige na svetu. "Bilo je nekaj bolečih padcev na kolena, od tod modrice in krvavenje, a na koncu šteje zgolj zmaga," je zbranim predstavnikom sedme sile po izjemno pomembni zmagi Mavsov uvodoma dejal Luka Dončić, ki je 26 doseženim točkam dodal še 12 podaj in 9 skokov. "Trpel sem kar velike bolečine, toda s pomočjo izjemnih soigralcev mi je uspelo nadaljevati v pozitivnem ritmu. Čeprav nam igra v prvem polčasu ni stekla, smo v nadaljevanju le strnili svoje vrste in dokazali širnemu svetu, da smo še kako resna ekipa. Imam veliko srečo, da imam ob sebi tako kakovostne soigralce," je smeje dodal 25-letni slovenski reprezentančni kapetan.

Dallasova naveza Luka Dončić – Kyrie Irving je v zadnjem obdobju v zastrašujoči formi. FOTO: AP icon-expand

Na novinarsko vprašanje o neverjetni kemiji v moštvu, predvsem pa o izjemnem sodelovanju s Kyriejem Irvingom, ki je v zadnjem obdobju – vsaj tako se zdi – v najboljši formi, odkar si je nadel dres Dallasa, je Dončić kot iz topa izstrelil: "Vidi se, da sva oba izjemno zadovoljna s svojo vlogo v moštvu. Odlično se znajdeva na parketu, obenem pa med nama ni niti kančka zavisti. Ko enemu ne gre vse po načrtih, v ospredje stopi drugi in obratno. To je ta kemija v naši ekipi, ki je naravnost izjemna. Ta tekma je pokazala, kaj pomeni medsebojno zaupanje. S Kyriejem imava srečo, da imava ob sebi fantastične soigralce, ki lepo izkoriščajo najine prodore in podaje navzven. Prišli do smo velike zmage."

Statistični učinek Luke Dončića ob zmagi Dallasa proti Sacramentu. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Tudi strateg teksaške franšize ni mogel niti želel skriti zadovoljstva po sicer težko prigarani zmagi. "Roko na srce, tokrat nismo blesteli, a ko je bilo najbolj potrebno, prikazali pravi obraz. To so odlike velikih ekip. Čeprav nismo delovali dobro, predvsem v prvih treh četrtinah, smo v zadnjih 12 minutah vendarle uspeli najti pravi način, da tekmecu odvzamemo možnosti za doseganje košev. Ravno odlična obramba in naša raznovrstnost v napadu sta nas pripeljali do te zmage, ki šteje dvojno, saj je bila dosežena proti izjemno nadarjenemu nasprotniku. Dokaz, kako močno si fantje medsebojno zaupajo, je vloga Danteja Exuma. Čeprav je v končnici zgrešil dva odprta meta za tri točke, je že v tretjem zaporednem napadu pol minute pred koncem zadel najpomembnejši met na tekmi. To je tista pozitivna predrznost, prepotrebna samozavest, ki te pripelje do velikih in pomembnih zmag," je druženje z novinarji sklenil Jason Kidd.