Dončić: Ta poškodba je najtežja stvar v življenju

To sezono je Dončić v povprečju dosegal po 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 podaje na tekmo in tako Dallas prvič po sezoni 2014/15 popeljal do 50 zmag. "Luko potrebujemo. Želimo ga spet med sabo, takoj ko bo to mogoče. Čim prej," je po drugi tekmi dejal njegov soigralec Maxi Kleber in dodal: "A seveda si želimo, da bi bil zdrav, da bi ostal zdrav in nam pomagal, saj je naš najboljši igralec." Spencer Dinwiddie pa je dodal: "Zdaj skušamo le 'kupovati čas', dokler se Luka ne vrne. To ni astrofizika. Želimo si ga spet med sabo in želimo si ga zdravega. Ampak obenem moramo biti osredotočeni na zmago v dvoboju z Utahom, ne glede na to, kaj se bo zgodilo."