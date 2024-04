Dončić: Ta rekord mi res veliko pomeni

OGLAS

Luka Dončić - statistika proti Charlotte Hornets FOTO: Sofascore.com icon-expand

Omenjen rekord je pred novo briljantno predstavo Luke Dončića držal Mark Aguirre, ki je v sezoni 1983/84 zbral 2330 točk, 25-letni Ljubljančan pa je proti ekipi Charlotte Hornets dosegel 39 točk, skupno v letošnji sezoni pa je že pri 2341. "To mi pomeni veliko. To je franšiza, ki me je izbrala, in res sem vesel, da sem tukaj," je po obračunu povedal Dončić, ki v povprečju zbere slabih 34 točk na tekmo. "To, kar je uspelo Luki, je neverjetno. Na novo bo spisal knjige rekordov Mavericksov in lige NBA. Neverjetno je, da je prehitel Marka, ki je legenda Mavsov. To samo pokaže, kaj vse je Luka že naredil in kako se iz leta v leto izboljšuje," je dejal trener Teksašanov Jason Kidd.

Poleg Dončića je na tekmi proti sršenom izstopal tudi Daniel Gafford, ki je zadel vseh 12 metov ter se ustavil pri 26 točkah, odlično pa je odigral tudi Kyrie Irving, ki je 18 točkam dodal devet podaj in osem skokov. Dallas do konca rednega dela sezone ločijo še tri tekme, nato pa za najboljše ekipe lige sledi končnica. V primeru, da bodo košarkarji Dallasa še naprej igrali na nivoju, ki so ga dosegli v zadnjih tednih, si lahko v končnici obetajo izvrstno uvrstitev. "Najprej vsekakor potrebujemo počitek. Trenutno igramo najboljšo košarko letošnje sezone, tako v napadu, kot tudi v obrambi. To je za nas ključ do uspeha," je še dodal slovenski zvezdnik.

Luka Dončić na tekmi proti Charlottu FOTO: AP icon-expand

Padel še en rekord Pol ure po začetku tekme med Charlottom in Dallasom sta z obračunom začeli tudi ekipi iz Milwaukeeja in Bostona, tekma pa se je zapisala v zgodovino zato, ker je šlo za dvoboj z najmanj prostimi meti v zgodovini lige. Prejšnji rekord je bil 11, na tekmi med Bucksi in Celticsi pa so navijači videli vsega dva prosta meta. Celticsi so hkrati postala prva ekipa, ki v celi tekmi ni stopila na črto prostih metov.