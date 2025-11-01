Svetli način
Košarka

Dončić tako preigraval, da je sezul nemočnega nasprotnika

Memphis, 01. 11. 2025 09.44 | Posodobljeno pred 29 minutami

Navijači Los Angeles Lakersov so zagotovo pogrešali Luko Dončića, ki je moral zaradi poškodbe izpustiti tri tekme. Na parket se je vrnil v polnem sijaju in pomagal ekipi do zmage nad Memphis Grizzlies (117:112). Prispeval je 44 točk, ob enem pa je z enim preigravanjem celo sezul tekmeca, kar je seveda pritegnilo veliko pozornosti na družbenih omrežjih.

Z novo spektakularno predstavo slovenskega zvezdnika Luke Dončića so Lakersi premagali Grizlije s 117:112. Dončić je skozi celotno tekmo dominiral nad branilci Memphisa, ki niso našli pravega odgovora na njegovo razigranost.

Eden najbolj odmevnih trenutkov tekme se je zgodil v drugi četrtini. Dončić je s hitro spremembo smeri spravil iz ravnotežja Vincea Williamsa Jr., ki je padel in si ob tem celo sezul supergo. 

Dončić je tekmo končal s 44 točkami, 12 skoki in šestimi asistencami. S tem je zabeležil tretjo zaporedno tekmo na začetku sezone s vsaj 40 točkami, 10 skoki in petimi asistencami.

S to izjemno predstavo je Luka izenačil LeBrona Jamesa po številu tekem v zgodovini Lakersov z vsaj 40 točkami, 10 skoki, 5 asistencami in 5 trojkami. Prav tako je prehitel Stephena Curryja po številu takih tekem v zgodovini NBA in se uvrstil na drugo mesto.

