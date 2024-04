Dončić: Tako slabo ne smemo igrati, to je vendarle končnica

Izkušeni borci James Harden , Russell Westbrook , Paul George , Ivica Zubac in ostali so z odlično igro povsem zasenčili še pred kratkim najbolj vroče moštvo v ligi NBA. A to je, kot je po tekmi poudarila prva violina Dallasa Luka Dončić , vendarle končnica, ki je nekaj povsem drugega kot redni del tekmovanja, ko najboljše ekipe načrtno dvigujejo svojo pripravljenost za odločilni del sezone.

"Oni (LA Clippers, op. p.) so bili odlični v obrambi, iz česar so gradili tudi za učinkovito igro v napadu. Mi pa smo bili predvsem v prvem polčasu zelo slabi v obrambnem delu, kar se je poznalo tudi na igri v napadu. Preprosto nismo bili pravi, imeli smo obupen met iz igre, tako da si zmage nismo zaslužili," je brez dlake na jeziku poudaril Dončić, ki je na vprašanje enega od novinarjev, kako je odsotnost Kawhija Leonarda vplivala na taktični načrt Mavsov, odgovoril:

"To ne more in ne sme biti izgovor za našo slabo igro. Drži, da smo se pripravljali tudi nanj, a Clippers so precej več kot le Leonard. Saj ste videli, da so odlično moštvo z izjemnimi posamezniki, ki lahko v vsakem trenutku prevesijo tehtnico na svojo stran. Mene niti malo niso presenetili," Dončić ni skoparil s pohvalami na račun tekmeca in dodal: