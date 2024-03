Dončić: Takšne tekme še pred kratkim ne bi dobili

Luka Dončić na teksaškem derbiju v San Antoniu ni imel "običajnega" strelskega večera s "+ 30 točkami". Ljubljančan se je na gostovanju pri ekipi, ki zavzema rep tabele, zaustavil pri 18 točkah, a se kljub temu lahko pohvali z novim trojnim dvojčkom, saj je imel še 10 skokov in kar 16 asistenc. To je bil že njegov 18. v sezoni in s tem je zrušil svoj osebni rekord.

Luka Dončić je navkljub skromnejšemu strelskemu večeru, San Antoniu je v 40 minutah zabil 18 točk, zaznamoval večer v teksaškem derbiju. Spoštljivih 16 asistenc govori o tem, da se je prepustil kolektivu in soigralce hranil z uporabnimi žogami, medtem ko je "ugotovil", da to ni ravno njegov (strelski) večer.

Pomembna je bila le zmaga in dosegli smo jo. Meni ni šlo v napadu, so pa se izkazali drugi soigralci. Imamo zelo močno ekipo Luka Dončić po teksaškem obračunu

Da je (bo) pustil pečat v statističnih beležnicah, pa je poskrbel v prvem polčasu teksaškega dvoboja v San Antoniu, ko je podelil 11 podaj, kar je izenačitev njegovega rekorda po asistencah v prvem polčasu. "Fantje so opravili veliko delo. Kyrie Irving nas je vlekel v napadu, odlično sta pomagala Maxi Kleber in Dante Exum, tako da smo imeli dovolj razpoloženih posameznikov v napadalnih akcijah," je zbrane novinarje po pomembni zmagi v boju za končnico sprva nagovoril Luka Dončić, ki ni želel govoriti o skromnejšem strelskem večeru, več pozornosti je želel ponuditi učinku soigralcev.

"Ni treba izgubljati besed zaradi mojega slabega meta. Zgodi se in pride takšen večer. Zato pa imamo kopico odličnih posameznikov, ki lahko vlečejo ekipo. Danes smo jih imeli dovolj za pomembno zmago. Zavedali smo se, da ne bo lahko, saj ima San Antonio dobro ekipo, ki je doma posebej nevarna. Odpisane ekipe so v končnici sezone vselej zelo nevarne. In ker je šlo za teksaški obračun, je vedno nepredvidljivo," je za ESPN še dodal 25-letni Ljubljančan, ki je opazil še nekaj.

Kyrie Irving in Luka Dončić sta bila vnovič najboljša strelca Dallasa. FOTO: AP icon-expand

"Takšne tekme še pred kratkim ne bi dobili. A to je sedaj druga ekipa in veseli me, da znamo uspešno pripeljati takšne dvoboje v naš prid. Zavedamo se, da v tej fazi tekmovanja vsaka zmaga šteje dvojno," je še dodal prvi zvezdnik Dallasa, ki se je podpisal pod 18. trojni dvojček v sezoni in s tem zrušil svoj osebni rekord po tovrstnem dosežku.

"Oscar Robertson je edini košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v svojih prvih šestih sezonah igranja vsako leto dosegel najmanj osem trojnih dvojčkov," je še opazil ESPN, kar pa ni preveč vznemirilo "skromnega" Dončića. "Pustimo statistiko za nocoj. To je nekaj za vas, novinarje. Uživam v novi zmagi in v spoznanju, da smo odigrali kolektivno tekmo, kjer je vsak vgradil svoj kamenček v mozaiku. Vesel sem, da imamo odlično ekipo, ki diha kot eden," je zaključil Dončić in vnovič pohvalil Kyrieja Irvinga, ki je bil z 28 točkami sicer prvi strelec Dallasa v San Antoniu. "Že nekaj tekem nas vleče v napadu. Znova je bil odličen, kar pa ni nobeno presenečenje. To počne iz večera v večer in srečni smo, da ga imamo," je z izbranimi besedami govoril o svojem soigralcu Ljubljančan, ki je z Dallasom "splezal" na sedmo mesto zahodne konference. Že šesto pa prinaša neposredno uvrstitev v končnico.

Luka Dončić in Victor Wembanyama med teksaškim obračunom FOTO: AP icon-expand

"Vsaka tekma in vsaka zmaga odslej šteje dvojno. Vemo, kaj želimo, in naredili bomo vse, da se dokopljemo končnice že po rednem delu. Zahtevno bo, saj ima enake načrte še kar nekaj ekip. Smo v dobrem tekmovalnem tonusu in velja ohraniti takšno miselnost na naslednjih tekmah," je zaključil zlati slovenski košarkar. Izid, liga NBA, redni del:

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 107:113 (30:38, 26:27, 28:26, 23:22)

Luka Dončić 18 (6:27 iz igre, 2:11 za tri, prosti meti 4:5, 10 skokov, 16 podaj in 4 izgubljene žoge v 40 minutah).