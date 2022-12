Dončić: Takšne zmage potrebujemo za dvig samozavesti

Luka Dončić resda ni bil prvi strelec Teksašanov ob zmagi v Coloradu, a je 23-letni Ljubljančan s trojnim dvojčkom spet vodil svojo ekipo k tretji zaporedni zmagi v sezoni in zdi se, da je (rezultatska) kriza Dallasa po zmagi proti močnemu Denverju (116:115) že preteklost. Dončić je vpisal nov trojni dvojček v sezoni, ob 22 točkah je zbral še dvanajst asistenc in deset skokov v 37 minutah igre. Prvi strelec gostov je sicer bil Tim Hardaway, ki je Denverju nasul 29 točk.

Čeprav je Luka Dončić proti Denverju, Dallas je zadnji dve tekmi proti ekipi iz Kolorada izgubil, podpisal nov trojni dvojček v sezoni, pa za 23-letnega Ljubljančana to ni bil ravno šampionski večer.

Slabe štiri minute pred koncem je bilo 111:101 za Dallas in kazalo je na zanesljivo zmago Teksašanov. Sledil je črni niz gostov, ki so opazovali neverjetno domačo serijo dvanajstih zaporednih točk, do zmage pa so na koncu vseeno prišli Dončić in druščina.

Najbolj bode v oči slabši met za dve točki, od osmih poskusov je Dončić zadel le enkrat, je pa imel precej boljši met za tri točke kot običajno. Zlati slovenski košarkarski deček je od devetih poskusov zadel štirikrat, je pa imel tudi pet izgubljenih žog. V vrstah Denverja je Koprčan Vlatko Čanćar v šestih minutah in pol ostal brez dosežene točke, vpisal pa tri skoke in podajo. Ob Dončiću je v vrstah Dallasa izstopal Tim Hardaway Jr. z 29 točkami, Dorian Finney-Smith jih je dosegel 19. Pri Denverju je bil s 27 točkami najbolj pri metu Aaron Gordon, Bones Hyland jih je dodal 20, Nikoli Jokić pa 19.

icon-expand Luka Dončić in Vlatko Čančar FOTO: AP

Tudi v končnici tekme Dončić ni bil tisti pravi.

"Enak met sem imel dve akciji pred tem. Luka mi je rekel, naj vržem še enkrat. Veliko mi pomeni za samozavest, saj sem vedel, da ga bodo pokrili," je o odločilni trojki dejal Dorian Finney-Smith.

"Vesel sem, da so fantje prevzeli odgovornost in tekmo pripeljali v naš pristan," je bil sprva za ESPN slikovit prvi mož Teksašanov, ki ostaja tudi prvi strelec lige NBA s povprečjem krepko na 30 točk. "V končnici sem sprejel nekaj nespametnih odločitev, a na srečo nismo bili kaznovani. Malo sem se bal, ko smo na hitro zapravili vodstvo sedmih točk slabi dve minuti pred koncem. Na srečo so bili soigralci pravi, lepo je bilo videti Doriana Finneya-Smitha, kako sprejema odgovornost. To je velika zmaga, vedno je težko slaviti v Denverju. Nuggetse vedno zelo spoštujem," je zbranim novinarjem postregel z oceno tekme Dončič, ki tokrat ni bil prvi strelec svoje ekipe.

Ta naslov je tokrat vzel Tim Hardaway, ki pa je v ključnih trenutkih zgrešil dva prosta meta, ki na srečo nista bila usodna. "Tesne zmage so vedno najslajše. Sploh proti takšni ekipi, kot je Denver. Prve tekme proti njim smo odigrali slabo. Ne bom rekel, da smo jih podcenjevali, ker so bili močno oslabljeni, toda v glavi smo gotovo imeli, da ob odsotnosti ključnih igralcev preprosto moramo zmagati. Vedno je težko psihično, ko kakšno zmago vknjižiš vnaprej," je priznal Dončić in se veselil tretjega zaporednega uspeha.

icon-link Luka Dončić vs Denver FOTO: Sofascore.com