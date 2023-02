Dončić: Takšnih padcev v igri si resno moštvo ne sme dovoliti

Za košarkarji moštva Dallas Mavericks je zelo razburljiv večer. Po tem, ko so v nekem trenutku dvoboja proti Los Angeles Lakersom vodili že s 27 točkami naskoka, je sledil nerazumljiv padec v igri in posledično poraz s 108:111. Prvo ime teksaške zasedbe je bil vnovič slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je 26 točkam dodal še devet skokov in pet podaj. Po tekmi v American Airlines Centru je bil skorajšnji 24-letnik razumljivo slabe volje in velik del odgovornosti za poraz je kot ničkolikokrat doslej prevzel nase.

Mavsi so do sredine druge četrtine povsem prevladovali in imeli kar 27 točk prednosti (48:21) proti v teh trenutkih razpadajočim Lakersom, ki pa so se še pred odhodom na veliki odmor uspeli približati na kolikor toliko znosno razliko (61:47). icon-expand Statistika Luke Dončića na tekmi proti Los Angeles Clippersom FOTO: Sofascore.com Če je bil prvi zvezdnik teksaškega moštva Luka Dončić v tem delu igre neustavljiv in praktično edini, ki je vlekel Dallasov voz, je dogajanje v drugem polčasu prineslo nepričakovano streznitev. Gostje so zaigrali precej bolje v obeh fazah igre, veliko bolj agresivno v obrambi na Dončiću, Irvingovih 21 točk na koncu pa ni pomagalo prevesiti tehtnice na stran zasedbe Jasona Kidda. "Preobrat se je začel precej pred začetkom tretje četrtine, ko smo tekmecu dovolili, da se z –27 približa na –14. Takrat so jezerniki začeli verjeti v preobrat, mi pa smo nehali izvajati stvari, zaradi katerih smo si priigrali tako visoko prednost," je po tekmi dejal strateg Dallasa in nadaljeval: "Ko samo pomisliš, da si že v prvem polčasu opravil s tako kakovostnim tekmecem, kot je Los Angeles Lakers, si že na pol poti do poraza. Mi si tega preprosto ne bi smeli privoščiti, a ker smo si, smo na koncu ostali praznih rok. Žal." Tudi Luka Dončić je na druženju s predstavniki sedme sile izpostavil nerazumljiv padec v igri, ki si ga, kot je dejal sam, resno moštvo ne bi smelo privoščiti. "Tudi v skoku imamo kar precej težav in če izgubiš toliko tako imenovanih drugih ali tretjih žog, ni čudno, da na koncu tekmo izgubiš," je uvodoma povedal Dončić, nato pa kot običajno, ko se zgodi poraz Dallasa pred domačimi navijači, zanj prevzel odgovornost. "Med igro sem sprejel nekaj slabših odločitev, kar je nasprotniku omogočilo, da se dodatno približa. V prvem polčasu sem bil v zelo dobrem ritmu, v nadaljevanju pač ne. Škoda tega poraza, saj smo v večjem delu prvega polčasa delovali na zelo visoki ravni. Toda če želimo razmišljati o večjih stvareh, si takšnih padcev igri ne smemo dovoliti," je dodal 23-letni slovenski reprezentant.