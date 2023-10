Real Madrid ugnal Dallas, Dončić zaključil po petih minutah

Čeprav se je Luka Dončić neizmerno veselil tekme proti Real Madridu, se je trener Jason Kidd odločil, da bo zvezdnik Dallasa na igrišču preživel le uvodnih nekaj minut. "Vsi so zadovoljni, ker so tukaj, jaz pa sem najbolj srečen. Na ta dvoboj sem čakal mesece. Zame bo to zelo posebna tekma. Komaj čakam, da stopim na parket," je nekaj ur pred tekmo dejal Dončić, ki takrat še ni vedel, da bo njegov povratek na parket WiZink Centra izredno kratek.

24-letnik je zadel tri od šestih metov, od tega tri od petih za tri točke in tako skupno vknjižil devet točk.