Dončić: Težko je. Imeli smo to tekmo, zdaj pa je 2:2

Luka Dončić je blestel s 30 točkami, 10 skoki in štirimi podajami, toda tokrat ni imel dovoljšne pomoči pri soigralcih – zatajila je predvsem klop, ki je skupaj zmogla vsega 13 točk. Razumljivo je bilo razočaranje ob porazu veliko. "Težko je, človek ... imeli smo to tekmo. Zdaj pa je 2:2. Iz tega se moramo nekaj naučiti in iti po zmago na naslednji tekmi," razočaranja po porazu v Salt Lake Cityju ni skrival prvi strelec tekme Dončić, na katerem so domači košarkarji vseskozi vršili velik pritisk. Slovenski košarkarski virtuoz se je vrnil po izpuščenih treh tekmah, počivati je namreč moral zaradi poškodbe. Podobno sklonjene glave je bil tudi drugi strelec Dallasa na četrti tekmi in eden dosedanjih junakov Dallasa v tej seriji Jalen Brunson. "Mislim, da smo vedno osredotočeni na naslednjo tekmo. Ne smemo se pretirano ozirati na zmage ali poraze. Moramo iti naprej in poskusiti biti boljši iz dneva v dan," je jasen recept za 'čiščenje' glave opisal odlični organizator igre, ki se je izkazal za izjemnega rezervista Luki Dončiću. Prav Dončić in Brunson sta bila zadolžena za zadnjo akcijo, v kateri so imeli Mavsi 11 sekund časa, da dosežejo koš za zmago, a je Spencer Dinwiddie zgrešil zadnji met. "Nismo dobro izpeljali zadnje akcije," je priznal Dončić, potem ko je slednji ob podvajanju žogo podal do Brunsona, ta pa je našel Dinwiddieja na trojki. A vendarle je Dallas zmago zapravil že prej, bolita lahko zgrešena prosta meta Dwighta Powella 20 sekund do konca, predvsem pa v oči bode število prostih metov, ki jih je metal Utah, in sicer kar 42 (!) – Dallas pa le 23. "Težko je zmagati tekmo, ko nasprotniku ponudiš 42 prostih metov. Moramo nehati delati prekrške," je razložil Dončić, ki je sicer dodal, da počasi dobiva veter v jadra in da se je bilo lepo vrniti na parket, toda obenem je priznal, da se je po tekmi počutil precej utrujeno.

Po štirih tekmah serije, ki je zdaj tik pred vrnitvijo v Teksas poravnana na 2:2, je jasno, da se Dallasu obeta nova bitka na nož v prvem krogu končnice, podobno kot je bilo lani v borbi s Clippersi, ki so jo Mavsi nesrečno izgubili. "Lani smo imeli nasproti Clipperse, ki so imeli Kawhija in PG-ja do sedmih tekem. Veste, šlo je za izjemno serijo, užival sem v vsakem trenutku, toda morali bi ...," je, preden je zakašljal, dejal Dončić. "Mislim, če bi zmagali, bi bilo še bolj zabavno. Toda moraš iti iz tekme v tekmo. Včasih dobiš, včasih izgubiš, toda moraš se učiti iz tega," je še dodal Dončić, ki ob vrnitvi ni razočaral, imel je 52,4-odstotni met iz igre, od tega 40-odstotnega za tri točke, zadel je tudi vse štiri proste mete, dosegel je zadnjih pet točk Dallasa, s katerimi so Mavsi povedli z 99:95, nato pa je sledil mrk ... Statistika je ostala malce bleda le pri asistencah (4), kar pa je posledica tega, da njegovi soigralci niso bili ravno pri metu (za tri točke).