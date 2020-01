Dončić: To je bila moja najtežja tekma v življenju

Slovenski zvezdnik lige NBA Luka Dončić, ki je konec lanskega leta tudi osebno spoznal Kobeja Bryanta, ko si je ta ogledal tekmo "svojih" Los Angeles Lakers proti Dallasu in s katerim sta izmenjala nekaj, tudi slovenskih, besed, je po zmagi v Oklahomi na Instagramu ob fotografijah Bryanta in njegove preminule hčerke Gianne zapisal, da je odigral daleč najtežjo tekmo v karieri. "To je bila daleč moja najtežja tekma, kar sem jih moral odigrati doslej. Še vedno ne morem verjeti! Vedno bo z nami! Počivaj v miru," je zapisal 20-letni slovenski košarkar v spomin Bryantu, potem ko je na tekmi dosegel 29 točk in 11 skokov ter popeljal Dallas do zmage nad Oklahomo v športnih copatih, na katerih se je poklonil tako Bryantu kot preostalim žrtvam nesreče. Pri Oklahomi je tekmo iz osebnih razlogov večer po tragični smrti Bryanta v helikopterski nesreči v znak spoštovanja do enega največjih košarkarjev vseh časov izpustil zvezdnik Chris Paul.

Ko se je tekma po minuti molka v Bryantov spomin začela, so Mavericks zaustavili igro v osmi sekundi, košarkarji Thunderja pa v 24 ...



Vodstvo lige NBA je sicer v Bryantov spomin prestavilo le eno tekmo, obračun med Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers v Staples Centru in tako dalo jezernikom malo več časa za žalovanje. Naslednjo tekmo bodo doma odigrali v petek proti Portlandu. Staples Center je bil namreč dom Kobeja Bryanta celotno njegovo profesionalno kariero. Vseh dvajset let kariere v ligi NBA je igral za moštvo Los Angeles Lakers, s katerim je petkrat postal tudi prvak (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

Enkrat je bil izbran za najboljšega igralca lige NBA (2008), dvakrat pa je bil tudi prvi strelec lige. Kar osemnajstkrat je nastopil na tekmi zvezd All-Star. Košarkarsko kariero je končal leta 2016.