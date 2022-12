Dončić: To je energija, ki jo moramo imeti na vsaki tekmi

" Vesel sem za fante. Odigrali so dobro tekmo, si ves čas pomagali in bili nagrajeni za odlično ekipno predstavo. Luka je v ključnih trenutkih verjel v soigralce in oni so mu vrnili z uspešnimi meti."

In že ob prvem vprašanju je v ospredje potisnil delež soigralcev. "Spet smo bili močno kadrovsko oslabljeni, a so fantje iz sebe iztisnili vse, kar imajo, in odigrali še za manjkajoče. Mislim, da smo delovali kot ekipa vseh 48 minut in bili za pravi pristop nagrajeni z lepo gostujočo zmago," je dogajanje v Target Centru vsebinsko razčlenil prvi mož Teksašanov, ki je v 37 minutah odlično vodil ekipo k pomembni zmagi, ter spomnil, da trener Jason Kidd ni mogel računati na kar nekaj pomembnih členov zasedbe iz Teksasa. "Če manjkajo Maxi Kleber, Josh Green in Dorian Finney-Smith, potem je lahko to težava, a smo jo rešili s kolektivno igro." Sta se pa v kader vrnila Dwight Powell in Tim Hardaway Jr.