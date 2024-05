Dončić: To je šele prva zmaga, doseči moramo še tri

Košarkarji Dallasa so na najboljši možen način odprli finalno serijo na zahodu v ligi NBA. Z zmago proti Minnesoti Timberwolves na parketu njenega Target Centra s 108:105, s čimer so zaprli usta (mnogim) nejevernim Tomažem. Luka Dončić in Kyrie Irving sta fantastično vodila svoje moštvo in skupaj prispevala kar 63 točk. Slovenski reprezentančni kapetan po koncu dvoboja v Minneapolisu ni skrival zadovoljstva, a je v isti sapi poudaril, da ga s soigralci čaka še dolga in trnova pot do izpolnitve začrtanega cilja.