Dončić: To je to. S takšno obrambo nam bo težko kdo kos

Luka Dončić je odlično vodil svoje Lakerse k prvi zmagi v končnici. Opozorilo z uvodnega dvoboja končnice proti ekipi Minnesota Timberwolves je "leglo" na pravo mesto in Jezerniki so imeli na drugi tekmi vse pod nadzorom. Kakopak, saj je bil 26-letni Ljubljančan na "višini naloge" in je s skoraj trojnim dvojčkom, do njega mu je zmanjkala ena sama podaja, zasluženo vnovič potrdil vlogo prvega moža tekme. Jezerniki so Anthonyju Edwardsu in druščini dopustili vsega 85 doseženih točk.

Luka Dončić je bil tudi v drugo udarni mož Los Angeles Lakersov v obračunu prvega kroga končnice z Minnesota Timbwervolvsi. Če na uvodni tekmi Jezernikov s svojo blestečo predstavo ni vodil do zmage, gostje so presenetljivo gladko dobili dvoboj in povedli v seriji, pa je na drugi tekmi vendarle bilo vse v znaku košarkarjev v "zlatih dresih". "To je to, s takšno obrambo se nam zares ničesar ni bati," je sijal od zadovoljstva po premierni zmagi v končnici 26-letni Ljubljančan, ki je že v prvem polčasu tlakoval pot do zmage Lakersov, ko je dosegel 22 točk in dodal še pet skokov in asistenc.

"Začeli smo udarno, tako kot je treba. Tokrat smo zares implementirali svoje napovedi. Pred prvo tekmo smo se zgolj širokoustili, kako bomo igrali, tokrat pa smo tudi na parketu uresničili vse naše zamisli. A vse se je začelo z agresivno obrambo," je prepričan MVP obračuna, ki mu je na koncu ob 31 doseženih točkah zmanjkala zgolj ena asistenca do trojnega dvojčka.

Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves FOTO: Sofascore.com icon-expand

Pod obročema je namreč pobral kar dvanajst žog. O svojem individualnem dosežku ni želel predolgo razglabljati ... "Lep dosežek, a pomembna je le zmaga. Ni važno, koliko dam točk. Lahko jih je deset, lahko jih je 30, meni je pomembno samo da zmagamo. Gre za play-off in štejejo zgolj in le zmage." Hvalil je moštveno igro jezernikov.

Luka Dončić in Anthony Edwards na drugi tekmi končnice. Če se jue po prvi veselil Edwards, je bilo v drugo vse v znaku Ljubljančana in druščine ... FOTO: AP icon-expand

"Mislim, da je bila to predvsem ekipna zmaga. Vsi smo dihali drug za drugega. In ko je tako, nam je vsem skupaj lažje. Imamo individualno kakovost, da naredimo svoje v napadu, a ko je takšna obramba, je vse lažje. In iz obrambe izvira vse," je prepričan zlati slovenski košarkarski deček, ki se kljub temu zaveda, da so Volkovi prišli do breaka po uvodni gostujoči zmagi.

"Težko je napovedovati, da boš povedel 2:0, saj je to nepredvidljiva končnica. Upali pa smo na dve domači zmagi, tu nimam kaj skrivati," je še priznal Ljubljančan, ki je na parketu preživel 42 minut. "Dobro sem se počutil, fizična pripravljenost je na primerni ravni. Nisem imel hujših bolečin med obračunom, kar je zame prava redkost," se je v pogovoru za ESPN smejalo Dončiću, ki je na vsa usta hvalil delež soigralcev.

Luka Dončić vs Minnesota Timberwolves FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Ne bi o imenih, a fantje so bili vsi do zadnjega na visokem nivoju. Svoje je naredilo tudi občinstvo, ki nas je od prve sekunde vodilo k zmagi. Hvala jim za to," ni pozabil navijačev v Crypto.com Areni Dončić in že gledal naprej. Serija se seli v Minnesoto.

"Tam je vedno težko igrati. Ko gre za končnico, verjetno še težje. Dobro se poznamo, mislim, da večjih skrivnosti ni za pričakovati. Pripravljeni bomo. Moramo začeti tekmo, tako kot smo startali drugo. Potem je vse lažje," gleda proti tretjemu obračunu prvega kroga končnice Luka Dončić.



Izid, liga NBA, končnica, 1. krog, druga tekma:

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Luka Dončić 31 (9:19 iz igre, 2:8 za tri, 11:11 prosti emti, 12 skokov, 9 podaj, 4 izgubljene žoge, 1 blokada v 42 minutah).