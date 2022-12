Dončić: To, kar sem tokrat videl, mi je zelo všeč

"To, kar sem tokrat videl, mi je zelo všeč. Predvsem smo izboljšali igro v obrambi, kjer Phoenixu nismo dopustili odprtih metov z razdalje. Ko igramo moštveno košarko, lahko premagamo vsakogar. Toda časa za veselje ni veliko, saj nas že naslednji dan čaka morda še težja tekma proti Denverju," je dodal 23-letnik, ki je zadnjo četrtino presedel na klopi.

"Zlahka premagati tako kakovostno moštvo, kot je Phoenix Suns, je velika stvar. Za nami je obdobje nestanovitnih iger, tudi nekaj nepričakovanih porazov, ki pa se jih z zmagami proti zasedbam, kot sta Phoenix in Golden State Warriors, lažje prebrodi," je po zmagi s 130:111 uvodoma povedal Luka Dončić , ki je 33 točkam v 29 minutah dodal še osem podaj, šest skokov in eno ukradeno žogo.

Luka Dončić je v 29 minutah igre prispeval 33 točk in tako izdatno pomagal Dallasu do prepričljive zmage proti Phoenixu.

Dallas je tako dosegel svojo 12. zmago v sezoni in trenutno zaseda deveto mesto v zahodni konferenci. "Pred nami je še dolga pot. Ponavljam, škoda za nekaj nepotrebnih porazov, saj bi bili v nasprotnem v precej boljšem položaju. Zdaj sta na vrsti zelo zelo zahtevni preizkušnji z Denverjem in Milwaukeejem, ki jih bomo skušali dobiti na vsak način. Dali smo vse od sebe in upam, da bo tako tudi v prihodnje," je zaključil prvi zvezdnik Dallasa.