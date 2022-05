Dončić: Moram biti boljši. To preprosto nisem bil jaz

Luka Dončić, ki je bil najzaslužnejši za preboj Dallasa v konferenčni finale košarkarske lige NBA, v katerem se meri z ekipo Golden State Warriors, je bil na prvi tekmi v San Franciscu zelo nerazpoložen. Ameriški mediji se strinjajo, da ima 23-letni Ljubljančan za sabo najslabšo predstavo v končnici v tej sezoni. Dončić, ki se je zaustavil pri dvajsetih točkah, je v drugem polčasu dosegel le dve.

icon-link Luka Dončić vs. Golden State Warriors FOTO: Sofascore.com

Dallas je s sijajnim Luko Dončićem v konferenčnem polfinalu presenetil Phoenix Sunse. Sonca, sicer najboljše moštvo rednega dela lige NBA, so bila na zadnji tekmi nemočna proti razpoloženim Mavericksom, ki so si s prepričljivo zmago 123:90 zagotovili prvi nastop v finalu zahodne konference po letu 2011 in "sestanek" z ekipo Golden State Warriors.

Luka Dončić je bil na vseh štirih obračunih rednega dela med Dallasom in Golden Statom najboljši strelec. V povprečju je dosegal 31,5 točke, 9 skokov in 5,5 podaje na tekmo. Na prvi tekmi konferenčnega finala se je Ljubljančan zaustavil pri 20. V drugem polčasu je zmogel le dve točki.

Očitno pa je izčrpavajoča serija proti Phoenixu v taboru Teksašanov pustila posledice. Vsaj na prvi tekmi je bilo tako, saj so jo Bojevniki dobili brez večjih težav (112:87). Ko je bilo v zadnji četrtini 106:76, je trener Dallasa Jason Kidd na klop posadil vse prvokategornike in že začel razmišljati o drugi tekmi, ki bo po našem času v noči s petka na soboto. Čeprav slovenski as tako rekoč od časov igranja v Evroligi ne pozna pritiska in na najpomembnejših tekmah čez lužo iz sebe iztisne še nekoliko več, pa je bil v dvorani Chase Center v San Franciscu najmanj razpoložen v tej končnici. "Brez dvoma je odigral najslabšo tekmo v končnici te sezone. A glede na prejšnje igre ima na slab dan pravico do tega," se strinjajo ameriški mediji, ki visok poraz Dallasa upravičujejo predvsem s svežino precej manj iztrošenih gostiteljev. Ti so imeli v konferenčnem polfinalu manj dela. "Leteli so po igrišču, videlo se je, da komaj čakajo, da se tekma začne. Bili so polni energije in to je občutil predvsem Dončić, ki mu niso pustili dihati," je opazil ESPN. Triindvajsetletnika so po blesteči predstavi na sedmi tekmi proti Phoenixu mnogi oklicali za najboljšega igralca letošnje končnice, tokrat pa je bil v senci Stepha Curryja in druščine iz San Francisca. Ljubljančan si sicer močno želi, da bi dosedanji uspehi predstavljali zgolj pol poti do največjega cilja, ki si ga je zastavil ob prihodu v NBA. Osvojitev šampionskega prstana je po uvodnem visokem porazu v konferenčnem finalu še naprej oddaljena osem zmag.

"Moram biti boljši, preprosto moram, to nisem jaz. Moram biti boljši za vso ekipo," je po tekmi dejal 23-letnik. "Če želimo odprto v boj za finale, kar je naš veliki cilj, potem moramo biti veliko boljši. Na ta način ne moremo zmagati, še posebej ne v San Franciscu," je še opazil Ljubljančan, ki je v drugem polčasu dosegel le dve točki, a izgubil kar šest točk. "Začenjam pri sebi. Slab sem bil. V drugem polčasu nisem našel ritma, vsa čast tudi tekmecem za dobro obrambo. Mislim pa, da smo se iz te prve tekme veliko naučili in nekaterih neumnosti v petek gotovo ne bomo več počeli," je bil prepričan prvi zvezdnik Teksašanov in pohvalil obrambo nasprotnikov, ki so jo ti ves čas izvajali proti njemu. "Odličen posel so pravili. Vedeli smo, da bodo na prvi tekmi zelo motivirani, mi pa preprosto moramo biti boljši. V prvem polčasu smo še nekako držali korak z Bojevniki, kljub številnim zgrešenim metom, v nadaljevanju pa smo bili neprepoznavni," je dodal Dončić, ki ga visok poraz ne boli. "To je končnica. Vseeno je, ali izgubiš za točko ali za trideset. Mi bomo pripravljeni za naslednjo tekmo, kot da se danes ne bi nič zgodilo. No, bomo pa boljši," je prepričan zlati slovenski reprezentant.

Kako zatrdno so se Bojevniki odločili zaustaviti Slovenčev učinek, je bilo vidno že na Dončićevem obrazu. "Kako je z vami? Zdi se, da vam res niso pustili dihati," je sledilo vprašanje na novinarski konferenci po prvi tekmi konferenčnega finala. "Nič ni, v redu bo. Videti pa sem precej resnejši in bolj zastrašujoč, a ne?" Luka Dončić bo v petek naredil vse, da bi bil boljši. "Vsi moramo biti veliko boljši, če želimo biti vsaj v igri za zmago. Vsak naj začenja pri sebi. V prvi vrsti moram biti jaz na precej višjem nivoju. Za finale je treba doseči štiri zmage, zato je tudi pred Golden Statom še dolga pot, mi pa jim jo želimo močno otežiti. Ne predajamo se, gledamo proti tekmi številka dve." Medtem ko so bili v taboru Teksašanov po zmagi na sedmi tekmi v Phoenixu zelo samozavestni in so bili prepričani, da bodo na tej energiji jadrali tudi na uvodni tekmi konferenčnega finala, pa so bili tokrat videti izpraznjeni. "Ta poraz nas ne bo potrl, kvečjemu nas bo dodatno podžgal. Takoj po zaključni sireni smo končali to zgodbo in gledamo naprej. Dokazali smo, da znamo reagirati po slabi tekmi in visokem porazu."

