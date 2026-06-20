Dončić zagotovo ne bo igral za Slovenijo: 'Hčerki sta največji razlog'

icon-chevron-right 1 30 icon-chevron-right Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert

Luka Dončić Damjan Žibert



























































Že prej je bilo znano, da Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, prav tako ne bo pomagal Sloveniji konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 v Katarju. "Nič se ni spremenilo, kot sem dejal, to poletje ne bom igral," je še pristavil. Zaradi poškodbe stegenske mišice je prvi zvezdnik Lakers izpustil celotno končnico severnoameriške lige.

"Ne bom skrival, če ne osvojiš naslova, je to slaba sezona. Imeli smo smolo s poškodbami, tudi sam, potem ko smo še marca igrali lepo košarko. Do naslednje sezone bo minilo še dolgo časa. Upam, da bo za nas boljša." Nedavno je njegov klubski soigralec, 2,13 m visoki ameriški center Jaxson Hayes, dobil slovensko državljanstvo. "V te pogovore nisem bil prav nič vpleten. Je dober fant in tak tudi kot igralec. Sicer pa imamo mlado reprezentanco, ki daje upanje. Želim jim, da nizajo zmage. Ne bojim se, da jim ne bi uspelo."

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Vesel je, da je zdrav. "Vemo, da z reprezentanco poleti ne bom. Sem sicer dobro, kar se zdravja tiče, lahko treniram. Malo drugače je, kot je bilo prej običajno poleti, ko sem bil s slovensko reprezentanco. Če bom imel čas, pa bom šel na njihove tekme v Stožice, ni lepšega, kot igrati doma pred svojimi navijači. Fantom želim veliko sreče."

Luka Dončić FOTO: Damjan Žibert

Ni pa mogel skriti navdušenja, ki ga je našel v igri golfa. "Seveda z veseljem igram golf. Ni lepšega, kot biti kake štiri ure v naravi. Se pa odločim tudi za 36 lukenj, kar sicer ni ravno najbolje, in igram ter uživam osem ur. To je nekaj najlepšega," je povedal na ploščadi s košarkarskim igriščem pri dvorani Stožice.

Do njega se je v močni pripeki pripeljal s črnim športnim avtomobilom in pohvalil kratek trening mladih košarkaric in košarkarjev, ki se bodo udeležili ljubljanskega turnirja The One v sklopu evropske turneje znamke Jordan. Sam je s trinajstimi leti odšel v Madrid in v naslednjih letih stopil na največji svetovni oder. "Za stavbo Pop TV sem hodil na igrišče, ko sem le mogel. Po prihodih v Slovenijo iz ZDA se mi včasih vrnejo ti spomini. Pokazal sem, da se lahko uspe, če si tega zelo želiš. Mladim želim, da sledijo svojim sanjam. Veliko stvarem se je sicer potem treba odreči, a je vredno," je menil Dončić.

V Los Angelesu in po svetu ima zvezdniški status, kar zelo vpliva tudi na privatno življenje, o katerem, tudi o razhodu z zaročenko Anamarijo Goltes, ni želel podrobneje govoriti. "Tudi ko sem tu skoraj nikamor ne grem, to je cena za ta položaj, v katerem sem in kar sem si tudi želel. Je sicer povsem drugače kot v Los Angelesu, kjer se sicer tudi počutim dobro."

Luka Dončić je rad v družbi mladih. FOTO: Damjan Žibert

Sedaj po sezoni biva v Sloveniji in spremlja tudi nogometno svetovno prvenstvo v Kanadi, ZDA in Mehiki. "Ne bom ga v živo, gledam ga pač kot večina po televiziji. Najbližje mi je igra Brazilije in Španije, navijam pa ne, le za dobre tekme." Je zelo tekmovalen, ne le med košarkarskimi obroči, tudi v golfu. In košarkarski igri ena na ena, zanj je eden najljubših Stephen Curry. "Sem ga premagal, ja, igral sem na moč," je priznal Dončič. Osemintridesetletni Curry je visok 1,88 m, 11 let mlajši Dončić pa ima 2,03 metra in temu primerno veliko večjo maso. Ostrostrelec Golden State Warriors je bil član zlate olimpijske reprezentance v Parizu 2024, štirikrat je postal prvak lige NBA in bil dvakrat izbran za najkoristnejšega igralca sezone.