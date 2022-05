Dončić: Tudi proti Utahu nam mnogi niso pripisovali večjih možnosti za uspeh

Ta bo na sporedu v noči na četrtek po srednjeevropskem času prav tako v Footprint Centru v Phoenixu, ko bodo varovanci trenerja Jasona Kidda morali zaigrati povsem drugače, če bodo želeli ogroziti odlično zasedbo Montyja Williamsa. Ta je lepo razporedil minutažo med svoje največje adute, ki so bili med najzaslužnejšimi za prvo zmago v seriji s 121:114.

"Luko Dončića in Maxija Kleberja nismo uspeli zaustaviti, a smo bili toliko bolj uspešni pri ostalih košarkarjih Dallasa, za katere vemo, kako nevarni so. Ničesar nismo prepustili naključju, saj vemo za kako dobrega tekmeca gre, ki je v prvem krogu izločil močni Utah. Bili smo odlični v skoku na obeh straneh igrišča, kar je bil eden od ključnih dejavnikov za našo zmago. Čaka nas dolga in naporna serija," je kljub prepričljivi zmagi svojega moštva prepričan strateg Sunsov Monty Williams, njegov stanovski kolega na drugi strani - nekdanji odlični organizator igre Jason Kidd - pa je po porazu dejal: "V prvem polčasu smo prejeli preveč košev in tako se v končnici ne sme igrati. Tudi v skoku smo bili tokrat v podrejenem položaju, v zadnji četrtini smo prišli do svoje igre, a je bilo ob visokem zaostanku iluzorno pričakovati, da nam lahko uspe popoln preobrat. Luki (Dončiću, op. p.) bi se moral priključiti še kdo za bolj enakovredno igro proti odličnemu tekmecu."