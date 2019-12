Luka Dončić tudi uradno v Jordanovi družini

Znamki Nike in Jordan sta novico objavili na Twitterju, kjer so zapisali Družina leti skupaj, in v kratkem videu z Luko Dončićemsporočili: "Res je. Dobrodošel v družini." Dončić je, kot so poročali ameriški mediji, po večmesečnem preizkušanju različne obutve sklenil, da bo v naslednjih letih nosil športne čevlje znamke Jordan Brand.