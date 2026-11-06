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Dončić utišal še zadnje dvomljivce: v ključni statistiki prehitel Jokića, Wembanyamo in Shaia

Los Angeles, 06. 11. 2026 18.17 pred 58 minutami 3 min branja 9

Avtor:
M.J.
Luka Dončić je še tretjič zapored in petič na prvih devetih tekmah sezone presegel mejo 40 točk

Luka Dončić blesti na začetku nove sezone košarkarske lige NBA. Lider Los Angeles Lakersov ne navdušuje zgolj s koši in asistencami, temveč tudi s podatkom, ki je v preteklosti pogosto igral proti njemu v boju za naziv najkoristnejšega igralca lige. Tokrat je Slovenec na vrhu. Prvi v boju za laskavi naslov MVP-ja rednega dela sezone.

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Če je kdo dvomil o kandidaturi Luke Dončića za nagrado MVP v sezoni 2026/27, postaja argumentov proti iz dneva v dan manj. Prvi zvezdnik Los Angeles Lakersov je sezono odprl v izjemnem ritmu, zdaj pa se lahko pohvali še z eno statistiko, ki ga postavlja pred največje tekmece v boju za prestižno priznanje.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Po podatkih ameriških novinarjev po prvih devetih tekmah sezone kar +38,7 točke razlike v net ratingu med časom, ko je na parketu, in ko ga ni v igri. Gre za najboljši podatek med glavnimi kandidati za MVP, saj je Slovenec prehitel tudi Nikolo Jokića, Victorja Wembanyamo in Shaia Gilgeousa-Alexandra.

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Ko je Dončić na igrišču, Lakersi nasprotnike prekašajo za povprečno 21,2 točke na 100 napadov. Ko ga ni, pa so sami v minusu za 17,5 točke na 100 posesti. Razlika znaša kar 38,7 točke, kar nazorno kaže, kako velik vpliv ima slovenski superzvezdnik na igro svoje ekipe.

Victor Wembanyama in Nikola Jokić
Victor Wembanyama in Nikola Jokić
FOTO: AP

Prav ta segment je bil v preteklosti pogosto eden glavnih argumentov Dončićevih kritikov. Pri MVP-razpravah so zagovorniki drugih kandidatov pogosto poudarjali, da so bili njihovi klubi brez svojih zvezdnikov bistveno slabši kot Dallas ali pozneje Lakersi brez Dončića. Tokrat je zgodba drugačna.

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Ob tem Dončić dosega številke iz videoigre. Na prvih osmih tekmah sezone v povprečju beleži kar 38,5 točke, 8,1 skoka in 8,0 asistence, zadene skoraj polovico vseh metov iz igre (49,5 odstotka), trojke meče z 43,1-odstotno uspešnostjo, s črte prostih metov pa je 89,3-odstoten.

Luka Dončić nadaljuje z izjemno strelsko formo
Luka Dončić nadaljuje z izjemno strelsko formo
FOTO: AP

Njegov začetek sezone je že zgodovinski. Slovenec je postal prvi košarkar po Michaelu Jordanu leta 1988, ki je v prvih osmih nastopih sezone presegel mejo 300 doseženih točk. Dončić jih je v tem obdobju zbral kar 308.

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Toda njegov vpliv se ne konča v napadu. Po ocenah ameriških analitikov je naredil tudi opazen korak naprej v obrambi. Trenutno v povprečju zbira 2,6 ukradene žoge in blokade na tekmo, kar je največ v njegovi karieri. "Trenutno je najboljši igralec na svetu in prvi favorit za nagrado MVP," ocenjuje ESPN, ter dodaja, da odlično sezono "igra" tudi Wembanyama. Vseeno meni, da je Dončić za zdaj korak pred konkurenco.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: AP

Če bo takšen ritem ohranil še v prihodnjih mesecih, bi lahko Slovenija prvič po dolgih letih resno spremljala lov svojega košarkarskega asa na najprestižnejšo individualno nagrado v ligi NBA. Za zdaj je jasno predvsem eno: Luka Dončić ne navdušuje le z očarljivimi potezami, temveč tudi s številkami, ki jih je vse težje preslišati.

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A konkurenca za laskavo lovoriko je izjemna. Trenutno sta na drugem in tretjem mestu Victor Wembanyama (San Antonio Spurs, 29 točk, 12,4 skoka in 4,5 blokade na tekmo) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 30,1 točke, 4,5 podaje in 4,1 skoka na tekmo).

Do 10. mesta sledijo Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Alperen Sengun (Houston Rockets), Stephen Curry (Golden State Warriors), že omenjeni Antetokounmpo, Cooper Flagg (Dallas Mavericks) in Nikola Jokić (Denver Nuggets).

Razlagalnik

'Net rating' je napredna košarkarska metrika, ki meri razliko med številom doseženih točk ekipe in številom prejetih točk na 100 posesti žoge. Ta kazalnik omogoča analitikom, da natančno ocenijo, kako uspešna je posamezna ekipa ali posamezni igralec, ko je določeni košarkar na igrišču v primerjavi s časom, ko sedi na klopi.

Nagrada MVP (Most Valuable Player) je najprestižnejše individualno priznanje v ligi NBA, ki se vsako leto podeli najkoristnejšemu igralcu rednega dela sezone. O dobitniku odloča glasovanje skupine športnih novinarjev in analitikov iz Združenih držav Amerike in Kanade, ki ocenjujejo igralčev celoletni prispevek k uspehu njegove ekipe, individualno statistiko in splošni vpliv na igro.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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košarka nba dončić mvp

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KOMENTARJI9

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06. 11. 2026 19.22
Bravo Luka
Odgovori
+1
1 0
Šumsko voče
06. 11. 2026 19.00
Jokić je institucija za brata donkića
Odgovori
-1
1 2
Tadi 1973
06. 11. 2026 18.49
Pa res ne vem, kaj boste vi počeli, ko bo spet kakšna Dončićeva mišica poškodovana.
Odgovori
+1
4 3
Watcherman
06. 11. 2026 18.36
Resnično mu nje biti fauš pa ne zgago delat zaradi faušerije in nevoščljivosti do njega.Lp
Odgovori
+6
6 0
Amor Fati
06. 11. 2026 18.38
Vsi ga imamo radi.
Odgovori
+6
6 0
Amor Fati
06. 11. 2026 18.32
Za prstan bo treba najprej pridet v končnico in potem v končnici premagati vse nasprotne ekipe. Če ni dovolj zmag, ni končnice, in če ni zmag v končnici, ni prstana. Sezona se je komaj šele začela. Nihče ne ve, kaj sledi jutrišnji dan. Lahko jih že jutrišnji dan doleti trenutna smola Oklahome.
Odgovori
+2
3 1
Pinokio
06. 11. 2026 19.13
Ja, je pa res, da sam ne more vedno zmagovati. Zato je ekipa in kadar je ta homogena in se ujame, je zmaga zagotovljena, posameznik pa lahko izstopa iz cele ekipe.
Odgovori
0 0
Amor Fati
06. 11. 2026 19.20
Četudi je ekipa homogena in se resnično ujame, lahko še vedno sledi kakšna nepričakovana poškodba, kakšna rezultatska kriza, ali pa kakšen slab šuterski dan. To je šport. Čisto vse je mogoče. Danes lahko ekipa blesti, jutri pa več ne. Trud ni vse. Včasih ga lahko vložiš še in še, a ti na koncu, ko je najpomemneje zmanjka kanček sreče.
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0 0
Puško v koruzo
06. 11. 2026 18.31
Car od carjev naš Luka.
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+4
6 2
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