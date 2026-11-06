Dončić utišal še zadnje dvomljivce: v ključni statistiki prehitel Jokića, Wembanyamo in Shaia

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Če je kdo dvomil o kandidaturi Luke Dončića za nagrado MVP v sezoni 2026/27, postaja argumentov proti iz dneva v dan manj. Prvi zvezdnik Los Angeles Lakersov je sezono odprl v izjemnem ritmu, zdaj pa se lahko pohvali še z eno statistiko, ki ga postavlja pred največje tekmece v boju za prestižno priznanje.

Luka Dončić FOTO: AP

Po podatkih ameriških novinarjev po prvih devetih tekmah sezone kar +38,7 točke razlike v net ratingu med časom, ko je na parketu, in ko ga ni v igri. Gre za najboljši podatek med glavnimi kandidati za MVP, saj je Slovenec prehitel tudi Nikolo Jokića, Victorja Wembanyamo in Shaia Gilgeousa-Alexandra.

Ko je Dončić na igrišču, Lakersi nasprotnike prekašajo za povprečno 21,2 točke na 100 napadov. Ko ga ni, pa so sami v minusu za 17,5 točke na 100 posesti. Razlika znaša kar 38,7 točke, kar nazorno kaže, kako velik vpliv ima slovenski superzvezdnik na igro svoje ekipe.

Victor Wembanyama in Nikola Jokić FOTO: AP

Prav ta segment je bil v preteklosti pogosto eden glavnih argumentov Dončićevih kritikov. Pri MVP-razpravah so zagovorniki drugih kandidatov pogosto poudarjali, da so bili njihovi klubi brez svojih zvezdnikov bistveno slabši kot Dallas ali pozneje Lakersi brez Dončića. Tokrat je zgodba drugačna.

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Ob tem Dončić dosega številke iz videoigre. Na prvih osmih tekmah sezone v povprečju beleži kar 38,5 točke, 8,1 skoka in 8,0 asistence, zadene skoraj polovico vseh metov iz igre (49,5 odstotka), trojke meče z 43,1-odstotno uspešnostjo, s črte prostih metov pa je 89,3-odstoten.

Luka Dončić nadaljuje z izjemno strelsko formo FOTO: AP

Njegov začetek sezone je že zgodovinski. Slovenec je postal prvi košarkar po Michaelu Jordanu leta 1988, ki je v prvih osmih nastopih sezone presegel mejo 300 doseženih točk. Dončić jih je v tem obdobju zbral kar 308.

Toda njegov vpliv se ne konča v napadu. Po ocenah ameriških analitikov je naredil tudi opazen korak naprej v obrambi. Trenutno v povprečju zbira 2,6 ukradene žoge in blokade na tekmo, kar je največ v njegovi karieri. "Trenutno je najboljši igralec na svetu in prvi favorit za nagrado MVP," ocenjuje ESPN, ter dodaja, da odlično sezono "igra" tudi Wembanyama. Vseeno meni, da je Dončić za zdaj korak pred konkurenco.

Shai Gilgeous-Alexander FOTO: AP

Če bo takšen ritem ohranil še v prihodnjih mesecih, bi lahko Slovenija prvič po dolgih letih resno spremljala lov svojega košarkarskega asa na najprestižnejšo individualno nagrado v ligi NBA. Za zdaj je jasno predvsem eno: Luka Dončić ne navdušuje le z očarljivimi potezami, temveč tudi s številkami, ki jih je vse težje preslišati.

A konkurenca za laskavo lovoriko je izjemna. Trenutno sta na drugem in tretjem mestu Victor Wembanyama (San Antonio Spurs, 29 točk, 12,4 skoka in 4,5 blokade na tekmo) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 30,1 točke, 4,5 podaje in 4,1 skoka na tekmo). Do 10. mesta sledijo Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Alperen Sengun (Houston Rockets), Stephen Curry (Golden State Warriors), že omenjeni Antetokounmpo, Cooper Flagg (Dallas Mavericks) in Nikola Jokić (Denver Nuggets).