Dončić: Užival sem, kako so fantje igrali ob moji odsotnosti

'Vesel kot radio' je bil Luka Dončić na druženju s sedmo silo po blesteči predstavi in lepi gostujoči zmagi Dallasa, osmi na devetih tekmah in prvi po vrnitvi Ljubljančana v kader Teksašanov, kjer ga ni bilo na zadnjih petih tekmah, razlog pa poškodba zapestja. Je pa počitek očitno Dončiću dobro del ... "Komaj sem čakal, da se vrnem. Mislil sem, da bo to že proti Utahu, a sem ubogal zdravniško službo in za dan podaljšal počitek. Obrestovalo se je, odlično sem se počutil na parketu," je med drugim dejal Slovenec.

Luka Dončić se je vrnil na igrišča severnoameriške lige NBA in ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Portland Trail Blazers s 137:131 navdušil s 36 točkami in 13 podajami. Ljubljančan je iz igre zadel 15 od 23 metov, od tega štiri od desetih za tri točke. Ob tem je soigralcem podelil še trinajst asistenc, pobral sedem skokov ter trikrat ukradel žogo. Tri je tudi izgubil.

Luka Dončić vs Portland FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Vesel sem, da sem nazaj. Najraje sem na parketu in igram z nasmeškom na obrazu. Seveda sem vesel tudi zmage, ki smo si jo ob koncu prigarali. Zapestje je v redu, malce boli. Ni še vse 100-odstotno, a sem vesel, da sem lahko igral," je po krajši odsotnosti z igrišč dejal 25-letni Ljubljančan in pozdravil opažanje, da je tudi koleno, ki mu je v preteklosti delalo nemalo težav, zdržalo. "Ne, nič me ni bolelo. Zelo nenavadno, saj sem v zadnjem obdobju tožil nad bolečinami v kolenu in ni bilo prijetno igrati s tovrstnimi težavami. Sedaj bo, kot kaže, v redu."

Na novinarski konferenci po dvoboju je govoril tudi o tem, kaj je videl od soigralcev v času, ko jim ni mogel pomagati. "Igrali so v visokem ritmu, bili so sijajni, zato se je treba temu prilagoditi. Premagali so nekaj zelo zahtevnih tekmecev." Ne samo to, prvi zvezdnik Dallasa je užival v igri svojih soigralcev.

Portland Trail Blazers vs Dallas Mavericks FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Igrali so naravnost fantastično. Bil sem njihov največji navijač." Opazil je tudi, da ima Dallas precej širši igralski kader kot v preteklosti. "V Portlandu smo nastopili smo brez štirih ali petih ključnih mož, pa vseeno odigrali tekmo na nivoju. Ja, ta ekipa ima nekaj več, predvsem kar se tiče števila kakovostnih posameznikov. To je odlična vest za dolgo in naporno sezono," je zaključil zlati slovenski košarkarski deček iz leta 2017. Izid, liga NBA, redni del:

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 131:137 (29:25, 29:36, 39:39, 34:37)

Luka Dončić 36 (15:23 iz igre, 4:10 za tri, prosti meti 2:4, 13 podaj, 7 skokov, 3 ukradene žoge v 36 minutah).