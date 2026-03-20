Dončić v 24 urah (skoraj) izenačil Milića

Čeprav jih šteje zgolj 27, je Luka Dončić že zdaj najboljši slovenski strelec v ligi NBA. V nepopolnih osmih sezonah je dosegel 16.515 točk, pri čemer so vštete tako tekme rednega dela kot končnice. Drugi na večni lestvici slovenskih strelcev je pričakovano Goran Dragić, ki je čez lužo preživel 15 sezon in skupno dosegel 13.448 točk. Koseški zmaj je obenem tudi košarkar, ki je izmed Slovencev v ligi NBA odigral največ tekem, in sicer 1008. Po nastopih je drugi Beno Udrih (884 tekem v 13 sezonah), ki ga med strelci najdemo na tretjem mestu. Dosegel je 7188 točk, od tega največ v dresu Sacramento Kings, za katere je igral med letoma 2007 in 2011. V štirih sezonah je bilo njegovo povprečje vselej dvomestno.

Michael Finley, Beno Udrih in Tony Parker proslavljajo naslov s San Antoniom leta 2007. FOTO: Profimedia

Udrih in Nesterović skupaj prvaka, blizu tudi na lestvici strelcev

Le devet tekem manj od Udriha je zbral Rašo Nesterović. V sezoni 2004/2005 sta skupaj prišla do šampionskega prstana v dresu San Antonia. Udrihu je to uspelo še dve sezoni kasneje, ko je bil Nesterović član Toronto Raptors. 213 centimetrov visoki center je na 875 tekmah dosegel 5772 točk, od tega 253 v končnici, s čimer je za malenkost boljši od Udriha (236). Za primerjavo, Dončić je na izločilnih tekmah doslej zbral 1697 točk, Dragić pa 880.

Saša Vujačić in pokojni Kobe Bryant. FOTO: Profimedia

Mariborski mojster za najtežje trenutke

Med slovenskimi košarkarji, ki so v NBA preživeli vsaj deset sezon, je poleg Dragića, Udriha in Nesterovića tudi Saša Vujačić, ki je največji pečat pustil pri LA Lakersih in z njimi dvakrat osvojil naslov prvaka. Mariborčan je na 646 tekmah dosegel 3418 točk. Od tega dve s črte prostih metov na sedmi tekmi finala leta 2010, ko je zacementiral svoj status specialista za najtežje trenutke. Prav zato se je tako dobro ujel s Kobejem Bryantom.

Brezec osem sezon v NBA, Nachbar šest

Isto število sezon kot Dončić (8) je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigral Primož Brezec. Zbral je 2461 točk. Podoben izkupiček kot Brezec ima Boštjan Nachbar, v šestih sezonah je dosegel 2385 točk. Dončićev najboljši izkupiček v posamezni sezoni znaša 3005 točk, in sicer iz 2023/2024, ko je Dallas popeljal do finala.

Boštjan Nachbar je največ tekem v NBA odigral za New Jerse Nets. FOTO: Profimedia

Čančar pri Denverju zaman čakal na izdatnejšo minutažo

Na osmem mestu najboljših slovenskih strelcev najdemo Vlatka Čančarja, ki je v dresu Denver Nuggets v petih sezonah dosegel 485 točk. Prvi Slovenec v zgodovini lige NBA Marko Milić je v dveh sezonah za Phoenix Suns dosegel 112 točk. Pri repu pa sta košarkarja, ki sta med košarkarsko elito preživela po eno sezono. Uroš Slokar je slast igranja v NBA okusil pri Toronto Raptors, v sezoni 2006/2007 je na 20 tekmah dosegel 38 točk. Zoran Dragić pa je v sezoni 2014/2015 skupaj z bratom igral za Phoenix in Miami. Odigral je 16 tekem in vknjižil 28 točk.

Sezona 2006/2007 je bila za Slovenijo rekordna, saj nas je v NBA zastopalo kar šest košarkarjev: Nesterović, Udrih, Slokar, Nachbar, Brezec in Vujačić.

Udrih prvi do 30 točk, Dragić do 40

Pričakovano se lahko Dončić med Slovenci pohvali z najboljšim strelskim večerom. 26. januarja je Atlanti, še v dresu Dallasa, dosegel kar 73 točk. Proti Miamiju jih je sicer tretjič v karieri dosegel vsaj 60. Goran Dragić je svoj strelski rekord postavil 28. februarja 2014, ko je za Phoenix proti New Orleansu dosegel 40 točk. Za primerjavo, Dončić je doslej to mejo dosegel že 67-krat.

Dončićev rekord v asistencah znaša 20, Dragićev pa 18.

Udrih se lahko pohvali, da je na eni tekmi največ dosegel 34 točk. Ima pa tudi impresiven osebni rekord v številu asistenc, in sicer jih je 21. marca 2010 proti LA Clippersom zbral kar 17. Obenem je postal prvi Slovenec, ki je v NBA prišel do meje 30 točk, kar mu je uspelo 21. novembra 2008 na obračunu Sacramento Kings – LA Clippers.

Nachbarjev strelski rekord znaša 29 točk iz sezone 2006/2007. Vujačić je največ dosegel 25 točk, eno več od Raša Nesterovića.

Številke, ki bi jih bolj kot primerjati veljalo ceniti

Če bi Slovenec še pred desetletjem dosegel 30 točk ali več, bi bila to prva novica v državi. Tako pa je Luka Dončić poskrbel, da je to postalo nekaj povsem običajnega. Nenazadnje njegovo povprečje na tekmah rednega dela znaša neverjetnih 29,2 točke. Primerjanje kronološko oddaljenih statističnih dosežkov je vselej nehvaležna naloga. Slovenski legionarji so v NBA igrali v različnih obdobjih, ko sta bila košarka, predvsem pa odnos do Evropejcev drugačna. Zato zgornje vrstice niso povzdigovanje Dončića ali zmanjševanje dosežkov ostalih. So opomnik, da bi Dončića veljalo bolj ceniti tudi v obdobjih, ko mu po enormno visokih standardih, ki si jih je postavil sam, ne gre najbolje. Predvsem pa se manj vpletati v njegovo zasebno življenje. Svoje bo povedal na parketu.