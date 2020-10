Luka Dončić v Dallasu kupil hišo leta

"Zanimivo je, da se je tako mladi zvezdnik, ki si lahko privošči katerokoli hišo v mestu, odločil za ta arhitekturni biser," so pri teksaški nepremičninski spletni strani CandysDirt opisali nakup košarkarja Mavericksov Luke Dončića, ki se v nov dom seli s sezono 2020/21.

Nepremičninski strokovnjaki so pohvalili okus 21-letnega košarkarskega superzvezdnika, ki bo v Dallasu zdaj živel na 485 kvadratnih metrih bivalne površine in se pohvalili z zapisom:"Eno od naših Certified Sweet domovanj je pravkar kupil veliki NBA zvezdnik Luka Dončić!" V modernistični hiši z odprtimi bivalnimi prostori, ogromnimi steklenimi okni in tudi stenami, skozi katere se razprostira pogled na 3156 kvadratnih metrov veliko zemljišče z bazenom.