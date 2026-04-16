Dončić v družbi Đokovića spremljal dvoboj med Realom in Crveno zvezdo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

" Luka Dončić se je vrnil domov," je uradni profil evrolige objavil na svojih družbenih omrežjih. Slovenski košarkarski zvezdnik je iz prve vrste spremljal tekmo svojega nekdanjega kluba Real Madrida proti beograjski Crveni zvezdi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Da zvezdniškega prahu ni manjkalo, je poskrbel tudi srbski teniški igralec Novak Đoković, ki se je Dončiću pridružil ob ogledu špansko-srbskega dvoboja. Njuna prisotnost je hitro pritegnila veliko pozornosti in požela val navdušenja v napolnjeni Movistar Areni.

Luki je na tekmi družbo delal tudi njegov oče Saša Dončić.