Košarka

Dončić v družbi Đokovića spremljal dvoboj med Realom in Crveno zvezdo

Madrid, 16. 04. 2026 22.28 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. STA
Luka Dončić in Novak Đoković

Luka Dončić, ki trenutno v Španiji zdravi poškodbo zadnje stegenske mišice, je bivanje v španski prestolnici izkoristil za ogled tekme evrolige med madridskim Realom in Crveno zvezdo. Košarkarski obračun si je ogledal v družbi teniškega zvezdnika Novaka Đokovića in očeta Saše Dončića.

"Luka Dončić se je vrnil domov," je uradni profil evrolige objavil na svojih družbenih omrežjih. Slovenski košarkarski zvezdnik je iz prve vrste spremljal tekmo svojega nekdanjega kluba Real Madrida proti beograjski Crveni zvezdi. 

Da zvezdniškega prahu ni manjkalo, je poskrbel tudi srbski teniški igralec Novak Đoković, ki se je Dončiću pridružil ob ogledu špansko-srbskega dvoboja. Njuna prisotnost je hitro pritegnila veliko pozornosti in požela val navdušenja v napolnjeni Movistar Areni.

Luki je na tekmi družbo delal tudi njegov oče Saša Dončić.

Zvezdnik Los Angeles Lakers je sicer v špansko prestolnico odpotoval, da bi tam s posebnimi tehnikami zdravljenja čim hitreje zacelil poškodbo zadnje stegenske mišice. Kdaj se bo Ljubljančan vrnil na parket, še ni jasno, zaokrožila pa je novica, da bo svoji ekipi zopet na voljo na četrti tekmi prvega kroga končnice.

košarka evroliga luka dončić novak đoković real madrid crvena zvezda

