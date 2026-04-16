Dončić v družbi Đokovića spremljal dvoboj med Realom in Crveno zvezdo

"Luka Dončić se je vrnil domov," je uradni profil evrolige objavil na svojih družbenih omrežjih. Slovenski košarkarski zvezdnik je iz prve vrste spremljal tekmo svojega nekdanjega kluba Real Madrida proti beograjski Crveni zvezdi.
Da zvezdniškega prahu ni manjkalo, je poskrbel tudi srbski teniški igralec Novak Đoković, ki se je Dončiću pridružil ob ogledu špansko-srbskega dvoboja. Njuna prisotnost je hitro pritegnila veliko pozornosti in požela val navdušenja v napolnjeni Movistar Areni.
Luki je na tekmi družbo delal tudi njegov oče Saša Dončić.
Zvezdnik Los Angeles Lakers je sicer v špansko prestolnico odpotoval, da bi tam s posebnimi tehnikami zdravljenja čim hitreje zacelil poškodbo zadnje stegenske mišice. Kdaj se bo Ljubljančan vrnil na parket, še ni jasno, zaokrožila pa je novica, da bo svoji ekipi zopet na voljo na četrti tekmi prvega kroga končnice.
