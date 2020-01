Dončić v glasovanju za tekmo zvezd zdaj za Jamesom

Luka Dončić je prvi teden prejel milijon in 73.957 tisoč glasov, zdaj je pri 3.277.870 glasovih. To ga uvršča na drugo mesto, prvi jeLeBron James s 3.359.871 prejetimi glasovi. V zahodni konferenci ima po dveh tednih več kot tri milijone glasov le še Jamesov soigralec pri Los Angeles Lakers Anthony Davis(3.124.446), na vzhodu pa je prek meje treh milijonov prišel samoGiannis Antetokounmpo(Milwaukee, 3.259.383). Na zahodu sta za Jamesom in Dončićem še Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers; 2.210.539) in James Harden (Housoton, 2.167.269). Vsi drugi igralci so doslej dobili manj kot milijon glasov. Na vzhodu pa razen Antetokounmpa še nihče ni presegel meje dveh milijonov, Joel Embiid(Philadelphia, 1.784.211) ter Pascal Siakam (Toronto; 1.730.763) pa sta na drugem in tretjem mestu.

Glasovi navijačev bodo vredni 50 odstotkov pri izbiri obeh začetnih peterk na tekmi zvezd, ki bo 16. februarja v Chicagu. Preostale glasove bodo prispevali igralci, ki nastopajo v ligi NBA, ter novinarji. Glasovanje se bo končalo 20. januarja.

Luka Dončić je lani v spletnem glasovanju zasedel drugo mesto z več kot 4,2 milijoni glasov, a nato zavoljo ocen novinarjev in igralcev iz lige NBA izpadel iz prve peterke ter še iz izbora trenerjev. Na koncu je nastopil le na tekmi vzhajajočih zvezd.

LeBron James je do zdaj petnajstkrat nastopil na tekmi All Star, Antetokounmpo pa trikrat. Lani sta dobila največ glasov in bila zato kapetana ekip.