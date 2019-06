Dončić čaka nagrado, Young samozavestno trdi: 'Zaslužim si jo bolj kot Luka'

Luka Dončić je v krstni sezoni osupnil Američane. Mnogi so ga podcenjevali, češ da se v Evropi ne igra dovolj kakovostna košarka, a najstnika (ob prihodu v ligo NBA, op. p.) iz Ljubljane je to le dodatno motiviralo, da je počel, kar počne najbolje - navduševal na parketu in to z otroško igrivostjo. Za to je bil iz meseca v mesec nagrajen z nazivom novinec meseca na Zahodu. Po podiranju rekordov in postavljanju mejnikov, je razumljivo sredi sezone postal glavni kandidat za novinca leta. "Za njim je izjemno leto. Zame je Luka Dončić najboljši novinec po LeBronu Jamesu, Larryju Birdu, Magicu Johnsonu in Michaelu Jordanu. Luka je imel izjemno krstno sezono v kateri je pustil pečat. A to je le košček tega, česar je sposoben," je ob koncu sezone razlagal njegov trener v Dallasu Rick Carlisle. Ob prvotnem poskusu, da Dončića postavi na pozicijo 4, je izkušeni strokovnjak hitro spoznal, da bo Dončić precej bolj koristen za ekipo na branilskem položaju. Po poškodbi Dennisa Smitha ml. je Luka, ki so mu navijači v glasovanju za tekmo All-Star namenili celo tretje največje število glasov (zaostal je le za LeBronomin Giannisom), izkoristil ponujeno in se izkazal za izjemno vsestranskega košarkarja, kar potrjujejo tudi statistični podatki.

LUKA

"Trae Young je imel fantastično sezono, kar je kar nekoliko ironično, glede na to, da sta bila na naboru zamenjana drug za drugega. Menim, da si Luka nagrado zasluži. Ne le zaradi vseh trojnih dvojčkov, ampak ker je naredil soigralce boljše. To je razlika," nam je v ZDA razlagal lastnik franšize Mavs Mark Cuban. Z njim se je strinjal tudi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, zdaj pa pomočnik pri Sacramento Kings. "Luka bo novinec leta, to je mislim, da realno. To mu seveda tudi želim. A meni se zdi pomembneje, da še naprej trdo dela, da bo naslednjih 20 let v ligi in osvojil še marsikaj drugega," nam je razložil srbski strokovnjak.

"Seveda želim osvojiti nagrado. A če sem odkrit, o tem ne razmišljam," je med sezono razlagal Dončić. Ta ima v boju za laskavo nagrado dva tekmeca, in sicer Treaja Younga (Atlanta Hawks) in Deandreja Aytona (prvi izbor lanskega nabora) iz Phoenixa. A realno gledano ima poleg Dončića možnosti za nagrado le Young.

V dosedanjih napovedih glasovanja je imel vselej košarkar Dallasa veliko prednost. Ameriški ESPNje celo izračunal, da ima Dončič kar 98 odstotkov možnosti za osvojitev lovorike. "Malce sem živčen," je pred podelitvijo nagrad v Santa Monici, ki jo bo v televizijskem prenosu na TNT vodil legendarni Shaquille O’Neal dejal Cuban. "Tudi Luka je," je v pogovoru z ameriški mediji razkril lastnik franšize Mavericks.

Drugačnega mnenja kot analitiki je Trae Young. Ta meni, da bi prav on moral osvojiti nagrado za novinca leta. Če je Dončić blestel in navduševal prve štiri mesece, pa je Young nase z nekaj zelo dobrimi strelskimi predstavami opozoril v zadnjih dveh mesecih oz. po All-Star premoru. A vprašanje je, če bosta za nagrado dovolj odlična zadnja dva meseca.