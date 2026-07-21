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Košarka

Dončić v Los Angelesu dobiva prepotrebno pomoč

Los Angeles, 21. 07. 2026 10.13 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA Š.Z.
Walker Kessler

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić ima novega soigralca. Ekipi Los Angeles Lakers se je pridružil Matisse Thybulle, eden najboljših obrambnih košarkarjev v ligi NBA, ki pa se je skozi večji del kariere spopadal s poškodbami. Lakersi so bili pred tem v pogovorih tudi z Jonathanom Kumingo.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Luka Dončić dobiva novo okrepitev. V Los Angeles se za leto dni seli Matisse Thybulle, ki se je po poročanju ESPN dogovoril za enoletno pogodbo z moštvom Los Angeles Lakers. Devetindvajsetletni košarkar bo za leto dni prejel 3,3 milijona dolarjev.

Thybulle, ki je bil dvakrat izbran v najboljšo deseterico obrambnih košarkarjev lige NBA, se je v času trga prostih igralcev pogovarjal z JJ-jem Redickom in Dončićem o svoji vlogi pri drugi najtrofejnejši ekipi lige NBA. Naposled se je odločil, da bo okrepil obrambo Lakers na krilnih položajih.

Matisse Thybulle
Matisse Thybulle
FOTO: AP

Američan z avstralskim potnim listom se je skozi celotno kariero, ki jo je začel v Filadelfiji in nato nadaljeval v Portlandu, pred podpisom pogodbe z Lakersi nenehno spopadal s poškodbami. V zadnjih dveh sezonah, v katerih je skupno odigral 45 tekem, je za tri točke metal z natančnostjo 41,8 odstotka. Po podatkih ESPN je bil v pretekli sezoni med igralci, ki so odigrali vsaj 20 tekem, vodilni v ligi NBA po številu ukradenih žog in prekinitev podaj.

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Jezerniki so si po pisanju ESPN močno prizadevali pridobiti tudi prostega igralca Jonathana Kumingo, a pogovori niso napredovali.

Luka Dončić NBA Košarka Lakers

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KOMENTARJI4

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Amor Fati
21. 07. 2026 12.09
Bodimo iskreni. Naslednjo sezono bodo prvaki.
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0 0
Deep1
21. 07. 2026 11.51
Prvič slišim za tega 👀 Tudi letos težko LA, komaj kot 14 kotirajo na stavnica za prvaka. Če ne drugega pa za čevape vedno bo čas po tekmi! 😆🍻
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0 0
ddolores
21. 07. 2026 11.24
One Man band rabi pomoč hahaha
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-1
0 1
kryptix
21. 07. 2026 12.05
Ta one Man band vedno pride v končnico. Nek drugi one man band je osvojil TDF leta 2020. Ko je sam in zmaga ni prav ko ima tim in zmaga ni prav. Dej zasuči se na drug bok pa še eno kitico.
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0 0
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