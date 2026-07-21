Dončić v Los Angelesu dobiva prepotrebno pomoč

Luka Dončić dobiva novo okrepitev. V Los Angeles se za leto dni seli Matisse Thybulle, ki se je po poročanju ESPN dogovoril za enoletno pogodbo z moštvom Los Angeles Lakers. Devetindvajsetletni košarkar bo za leto dni prejel 3,3 milijona dolarjev.

Thybulle, ki je bil dvakrat izbran v najboljšo deseterico obrambnih košarkarjev lige NBA, se je v času trga prostih igralcev pogovarjal z JJ-jem Redickom in Dončićem o svoji vlogi pri drugi najtrofejnejši ekipi lige NBA. Naposled se je odločil, da bo okrepil obrambo Lakers na krilnih položajih.