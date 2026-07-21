Dončić v Los Angelesu dobiva prepotrebno pomoč

Luka Dončić dobiva novo okrepitev. V Los Angeles se za leto dni seli Matisse Thybulle, ki se je po poročanju ESPN dogovoril za enoletno pogodbo z moštvom Los Angeles Lakers. Devetindvajsetletni košarkar bo za leto dni prejel 3,3 milijona dolarjev.
Thybulle, ki je bil dvakrat izbran v najboljšo deseterico obrambnih košarkarjev lige NBA, se je v času trga prostih igralcev pogovarjal z JJ-jem Redickom in Dončićem o svoji vlogi pri drugi najtrofejnejši ekipi lige NBA. Naposled se je odločil, da bo okrepil obrambo Lakers na krilnih položajih.
Američan z avstralskim potnim listom se je skozi celotno kariero, ki jo je začel v Filadelfiji in nato nadaljeval v Portlandu, pred podpisom pogodbe z Lakersi nenehno spopadal s poškodbami. V zadnjih dveh sezonah, v katerih je skupno odigral 45 tekem, je za tri točke metal z natančnostjo 41,8 odstotka. Po podatkih ESPN je bil v pretekli sezoni med igralci, ki so odigrali vsaj 20 tekem, vodilni v ligi NBA po številu ukradenih žog in prekinitev podaj.
Jezerniki so si po pisanju ESPN močno prizadevali pridobiti tudi prostega igralca Jonathana Kumingo, a pogovori niso napredovali.
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