Lakersi ponoči gostijo Denver Nikole Jokića

Lakersi so trenutno v odlični formi. Na zadnjih osmih tekmah so vknjižili sedem zmag, na parketu pa v dresu LA-ja blesti zlasti slovenski košarkar Luka Dončić . Nazadnje je Chicagu nasul kar 51 točk, z desetimi skoki in devetimi podajami pa dosegel tudi dvojni dvojček.

Košarkarji Denverja pa niso v tako dobrem nizu, na zadnjih osmih tekmah so bili polovično uspešni - na štirih so klonili, štiri pa so zmagali. Nazadnje so slavili proti Spursem in Houston Rocketsom, pred tem pa sta jih ugnala Oklahoma City Thunder in ekipa New York Knicksov.

Zasedbi iz Los Angelesa in Denverja sta se nazadnje srečali v začetku marca, takrat so bili s 120:113 boljši Nuggetsi.