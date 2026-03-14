Košarka

Lakersi ponoči gostijo Denver Nikole Jokića

Los Angeles, 14. 03. 2026 22.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Ž.Ž.
Luka Dončić in Austin Reaves

Košarkarje Los Angelesa čaka nova zahtevna tekma. Po zmagi nad Chicagom bodo tokrat gostili Denver Nikole Jokića. Šlo bo za obračun "sosedov na lestvici zahodne konference", saj Lakersi zasedajo četrto, Nuggetsi pa peto mesto.

Luka Dončić je Chicagu nasul 51 točk.
Lakersi so trenutno v odlični formi. Na zadnjih osmih tekmah so vknjižili sedem zmag, na parketu pa v dresu LA-ja blesti zlasti slovenski košarkar Luka Dončić. Nazadnje je Chicagu nasul kar 51 točk, z desetimi skoki in devetimi podajami pa dosegel tudi dvojni dvojček.

Košarkarji Denverja pa niso v tako dobrem nizu, na zadnjih osmih tekmah so bili polovično uspešni - na štirih so klonili, štiri pa so zmagali. Nazadnje so slavili proti Spursem in Houston Rocketsom, pred tem pa sta jih ugnala Oklahoma City Thunder in ekipa New York Knicksov. 

Zasedbi iz Los Angelesa in Denverja sta se nazadnje srečali v začetku marca, takrat so bili s 120:113 boljši Nuggetsi. 

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
