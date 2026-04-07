Košarka

Dončić v Madridu išče možnost hitrejšega okrevanja

Madrid, 07. 04. 2026 11.54 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Eden najboljših košarkarjev na svetu in prva violina zasedbe Los Angeles Lakers Luka Dončić je že pripotoval v špansko prestolnico, kjer se bo podvrgel posebnim medicinskim tretmajem. Vse v želji, da bi skrajšal prvotno napovedano časovnico vrnitve na košarkarska igrišča (od štiri do šest tednov), obenem pa si je vzel tudi nekaj časa za svoje najzvestejše privržence v Madridu.

Kot je bilo pričakovati, prihod Luke Dončića v Španijo - natančneje v Madrid - ni mogel ostati neopažen. Ko je postalo jasno, da bo 27-letni slovenski reprezentančni kapetan (posebno) zdravstveno pomoč za hitrejše celjenje poškodovane zadnje stegenske mišice poiskal zunaj meja Združenih držav Amerike in da bo to ravno španska prestolnica, so največji srečneži, ki so uspeli srečati Dončića in se z njim fotografirati, vse skupaj jasno objavili tudi na svojih družbenih omrežjih (spodaj).

A bolj kot nenamensko Dončićevo druženje s svojimi španskimi oboževalci, je v zraku vprašanje o Slovenčevem stanju s poškodovano zadnjo stegensko mišico, ki bi utegnila močno spremeniti ambicije moštva Los Angeles Lakers v bližajoči se končnici lige NBA. Ob Dončiću, ki se bo s pomočjo posebnih medicinskih tretmajev, ki med drugim vključujejo tudi terapije z matičnimi celicami, skušal čimprej vrniti v kolikor toliko običajen pogon, se z nič kaj nedolžno poškodbo ubada tudi drugi organizator igre jezernikov Austin Reaves.

Austin Reaves (levo) se je po poročanju številnih tako evropskih kot ameriških medijev pridružil Luki Dončiću (desno) na letalu za Madrid, kjer bo podobno kot njegov klubski soigralec poiskal posebno medicinsko pomoč za čimprejšnje okrevanje po poškodbi.
Austin Reaves (levo) se je po poročanju številnih tako evropskih kot ameriških medijev pridružil Luki Dončiću (desno) na letalu za Madrid, kjer bo podobno kot njegov klubski soigralec poiskal posebno medicinsko pomoč za čimprejšnje okrevanje po poškodbi.
FOTO: AP

Po informacijah številnih tako evropskih kot ameriških medijev se je Reaves pridružil Dončiću na letalu za Madrid, kjer bo podobno kot njegov klubski soigralec (po)iskal možnost predčasnega okrevanja, s čimer bi Lakersi lahko upali na morebiten preboj iz uvodnega kroga končnice.

Ta jim po sinočnjem uspehu najbližjega konkurenta za želeno tretje mesto na zahodu Denverja vse bolj polzi iz rok, posledično pa bi se 17-kratni prvaki lige NBA že v drugem krogu končnice, če se jim do tja seveda uspe prebiti, pomerili z aktualnimi prvaki iz Oklahome. Tega pa si v taboru jezernikov, v to smo prepričani, ne želi nihče.  

košarka liga nba luka dončić poškodba okrevanje madrid los angeles lakers

San Antonio za novo zmago plačal visok davek

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
justMyOpinion
07. 04. 2026 13.40
In kako bo on skrbel za otroke ko potuje sem pa tja? Pa na terapije pa na treninge ap na tekme ipd. Vse je to lepo in prav, zvezdnik, fenomenalen športnik, .... Ampak kako bo skrbel on za otroke? Zdej ko so otroci majhni, rabijo stabilen dom, urnik, rutino, mamo (žal očeta ne bo v tej sliki), ne tamo eno goro ljudi ki jih bojo zabavali dokler on hodi okrog. Res ne razumem kako mu sploh pada na pamet da bi on zahteval skrbništvo, če ga 80% ni doma. Resno upam da sodniki ne padajo pod vpliv zvezdnikov.
Wolfman
07. 04. 2026 13.33
V sloveniji se že organizira prevoz za Madrid, kjer vas ćaka Luka z avtogrami?
Wolfman
07. 04. 2026 13.32
Stavite, da bodo jezerniki letos prvaki! Kvota se dviga v nebo!
Wolfman
07. 04. 2026 13.31
Luka, zamnenjaj obe nogi.
BtpS
07. 04. 2026 13.21
ce je v paniji, naj gre pa se k otrokom in Animariji. Ni dalec 🙏
RUBEŽ
07. 04. 2026 13.34
Brigaj se zase.
hojladri123
07. 04. 2026 13.41
Bi jih lahko tud ona pripeljala k njemu ko je izražal željo... ni tok enostransko vse. Me spominjate na ženske ki so zaposlene na socialni ki kategorično udrihajo po očetih in ne izbirajo med tistimi ki so res goveda in tistimi ki si želijo otrok.
Wolfman
07. 04. 2026 13.19
še dobro, da ni prišel v Slovenijo z napotnico?
krjola
07. 04. 2026 13.16
kaj imamo mi s tem?
Douglas Dietz
07. 04. 2026 13.28
Pa že, če se oglašaš kolega
E.Nigma
07. 04. 2026 13.16
Dončić v Madridu išče možnost hitrejšega okrevanja. Naj pride v Slovenijo. Bo v 30 dneh pri specialistu. Oziroma pri njegovih financah kar isti dan.
wsharky
07. 04. 2026 13.02
prva violina???? saj ni prvi april
RUBEŽ
07. 04. 2026 13.35
Ne, ti si. Niti doma nisi prvi.
Wolfman
07. 04. 2026 13.02
Izgleda pa povsem izgubljen v Evropi, kakor njegova igra v obrambi! Kaj paporečejo tisti, ki so stavili na Jezernike, da bodo letos osvojili naslov? Pa pa penezi...
First Last
07. 04. 2026 12.59
Povelicevanje ljudi ki se jih sploh ne pozna, enim je pac v zibelko dan talent in telo, vecini ni, in tukaj ni nic za povelicevati. Ja treningi odrekanje oh sploh, kolko se mora odrect zivljenja pa navaden delavec ki ga delaven sistem izkorisca, efektiva vedno bolj v nebo dela se pa casovno isto.. Nikogar ne gledati navzgor, seveda tudi ne navzdol. Zame so to zabavljaci, ksr je ok, ampak veliko prevec kovani v nebo in preplacani, izkorisca se vec cloveskih pradavnih "nagonov", zato je temu tako, krivi smo sami. Ne, ne zasluzi takega bogastva nic bolj kot nekdo ki gara in prezivlja druzino.
Castrum
07. 04. 2026 12.51
Luka to ni pametno!...LA oziroma ZDA te ekstremno plačujejo (tidi) zato, da denar vrneš v sistem. To s Španijo ni dobra odločitev
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 12.49
To bo Breskvica zrihtala
NežaB
07. 04. 2026 13.01
bolnik!! koga hoces s tem prizadeti - Anamarijo ali Luko??
kryptix
07. 04. 2026 13.09
Nič hudega. Gre po stopinjah očeta iz cveta na cvet....zakaj pa ne če jaz ne morem naj Dončić.
SpamEx
07. 04. 2026 13.16
NežaB😄
pepe007
07. 04. 2026 12.46
Nekaj, kar ima danes medicina na voljo za bogate izbrance, bo v nekaj desetletjih na voljo še marsikomu drugemu. Zame sicer prepozno, sploh za te tipe poškodb. Upam, da se bo izkazalo, da gre za "čudež" in bo Luka v nekaj tednih pripravljen.
Wolfman
07. 04. 2026 12.43
Zamenja naj komletno mišico, saj ima to kar nima skoraj nihče, ogromno ogromnboi denarja! A dej no Luka, res ne moreš za ves svoj denar kupit eno močnejšo mišico al kaj?
Amor Fati
07. 04. 2026 12.40
Danes je šel ze dvakrat na wc 🤣
paru
07. 04. 2026 12.37
Za denar , ki ga prejema, bi moral igrati s pol noge...brez zamere...Prevc je navaden klošar v primerjavi z Luko, pa kakšne uspehe je dosegel...sicer pa, dragi novinarji, ste vprašali Dončića s katero nogo je vstal?
Met(eo)rolog
07. 04. 2026 12.53
Sam sem strasten navijač vseh naših športnikov in tudi precej kritičen do različnih dogajanj v zvezi z njimi. Ampak v očitnih primerih poškodb pa so podobne navedbe bedaste. Pa ti igraj na rekreaciji s pol noge. Druga stvar je primerjava med športi, kaj šele med moškimi in ženskami. Glede na to, da so plače odvisne od popularnosti in gledanosti, je pač jasno, kdo lahko več zasluži. NBA gleda po svetu 2+ milijarde ljudi, skoke pa nekaj milijonov. In pri samih skokih so moški 100x bolj popularni (razen pri nas v Ljubnem). In pri večji popularnosti, je zanimanje za branje še toliko večje. Povsod. Razen v Sloveniji, kjer se tekme množično obiskuje samo takrat, ko domači udeleženci zmagujejo ali so vsaj v boju za medalje. Vse ostalo je pogreb, oziroma sedmina sorodnikov nastopajočih.
iTunes
07. 04. 2026 13.30
Ta dva športa se niti malo ne moreta primerjat…
TheJuniKorn
07. 04. 2026 12.37
Čudno, da ni v ZDA kaj našel, k tko suvereno "zmagujejo".
Žrtev
07. 04. 2026 12.33
Kavč navijači bi rekli, da se ne sme dopingirat. Naj ga boli in trpi, pa naj se celi tako dolgo, kot mi normalni.
Douglas Dietz
07. 04. 2026 13.24
Tole bo v 14 dneh poceljeno potem pa gasa. Za celjenje ran imajo potem itak skoraj pol leta časa
bibaleze
Portal
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
vizita
Portal
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
cekin
Portal
Najbolj osovražena Britanka spet razburja: triletni hčerki za veliko noč tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
