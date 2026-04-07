Dončić v Madridu išče možnost hitrejšega okrevanja

Kot je bilo pričakovati, prihod Luke Dončića v Španijo - natančneje v Madrid - ni mogel ostati neopažen. Ko je postalo jasno, da bo 27-letni slovenski reprezentančni kapetan (posebno) zdravstveno pomoč za hitrejše celjenje poškodovane zadnje stegenske mišice poiskal zunaj meja Združenih držav Amerike in da bo to ravno španska prestolnica, so največji srečneži, ki so uspeli srečati Dončića in se z njim fotografirati, vse skupaj jasno objavili tudi na svojih družbenih omrežjih (spodaj).

A bolj kot nenamensko Dončićevo druženje s svojimi španskimi oboževalci, je v zraku vprašanje o Slovenčevem stanju s poškodovano zadnjo stegensko mišico, ki bi utegnila močno spremeniti ambicije moštva Los Angeles Lakers v bližajoči se končnici lige NBA. Ob Dončiću, ki se bo s pomočjo posebnih medicinskih tretmajev, ki med drugim vključujejo tudi terapije z matičnimi celicami, skušal čimprej vrniti v kolikor toliko običajen pogon, se z nič kaj nedolžno poškodbo ubada tudi drugi organizator igre jezernikov Austin Reaves .

Austin Reaves (levo) se je po poročanju številnih tako evropskih kot ameriških medijev pridružil Luki Dončiću (desno) na letalu za Madrid, kjer bo podobno kot njegov klubski soigralec poiskal posebno medicinsko pomoč za čimprejšnje okrevanje po poškodbi.

Po informacijah številnih tako evropskih kot ameriških medijev se je Reaves pridružil Dončiću na letalu za Madrid, kjer bo podobno kot njegov klubski soigralec (po)iskal možnost predčasnega okrevanja, s čimer bi Lakersi lahko upali na morebiten preboj iz uvodnega kroga končnice.

Ta jim po sinočnjem uspehu najbližjega konkurenta za želeno tretje mesto na zahodu Denverja vse bolj polzi iz rok, posledično pa bi se 17-kratni prvaki lige NBA že v drugem krogu končnice, če se jim do tja seveda uspe prebiti, pomerili z aktualnimi prvaki iz Oklahome. Tega pa si v taboru jezernikov, v to smo prepričani, ne želi nihče.