Dončić v Madridu: ogledal si je tekmo Reala, v soboto pa bo na finalu Lige prvakov

Med posebnimi gosti tekme končnice španskega državnega prvaka, na kateri je Real gladko slavil z 98:75, so bili številni NBA-košarkarji, kar kaže na to, da je evropska košarka vse bolj cenjena tudi preko Luže. V prvi vrsti ob parketu so tako sedela, takšna imena, kot so Luka Dončić, Salah Mejri, D’Angelo Russell, Joe Harris, zmagovalec meta trojk na letošnjem All-Staru.

"Sem velik madridista. Vedno gledam tekme Reala, tako v Dallasu kot tukaj. V vlogi gledalca sem vselej bolj živčen, kot ko sem igral," je povedal Dončić za televizijsko mrežo Movistar. Spregovoril je tudi o tem, kako mu je v uvodnih tednih v Dallasu pri asimilaciji pomagal nekdanji soigralec pri Realu Salah Mejri. "Na začetku mi je Salah zelo pomagal. Vedno mi je pomagal in bil zraven," je povedal Dončić.