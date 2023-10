Dončić v Madridu obuja lepe spomine, a prihodnost Mavsov ni najbolj svetla

Luka Dončić se po petih letih vrača v mesto, kjer je njegova zvezda prvič svetlo zasijala. S svojimi Dallas Mavericksi se bo na pripravljalni tekmi soočil z Real Madridom, član katerega je postal pri zgolj 13 letih starosti, zapustil pa ga je kot evropski prvak in MVP Evrolige. O njegovem statusu med svetovnimi košarkarskimi zvezdniki ni potrebno izgubljati besed, kljub temu pa pred novo sezono mnogi dvomijo v moč njegovega trenutnega moštva.

Luka Dončić si je v Madridu priigral status košarkarske legende. Dvorana WiZink Center bo na pripravljalni tekmi njegovega Dallasa z njegovim nekdanjim delodajalcem brez dvoma polna. Tam je ne nazadnje osvojil vse, kar se je v Evropi lahko osvojilo, njegove predstave po njegovem odhodu v ligo NBA pa so navduševale celoten košarkarski svet.

Leta 2016 je Dončić že nastopal na tekmi Reala z NBA moštvom. V Madridu je klonil Oklahoma City Thunder, Dončić pa je v 18 minutah igre dosegel zgolj tri točke ob metu 1/5 iz igre.

Pri 24 letih je bil že štirikrat izbran v idealno peterko rednega dela sezone v ligi NBA. Je edini košarkar v zgodovini lige, ki je na tekmi dosegel vsaj 60 točk, 20 skokov in 10 podaj. Kljub temu pa njegova ekipa v njegovih prvih petih sezonah nikoli ni bila resničen konkurent za naslov prvaka. Prihodi Granta Williamsa, Derecka Livelya II, Olivierja-Maxima Prosperja, Setha Currya, Danteja Exuma, Richauna Holmesa in Derricka Jonesa Jr. v tej sezoni tega statusa verjetno ne bodo spremenili. Na mestu centra v prvi peterki lahko Jason Kidd računa na Dwighta Powella, ki ima kljub učinkoviti igri še vedno številne pomanjkljivosti, ki jih nasprotna moštva s pridom izkoriščajo. Novinca Prosper in Lively sta na letošnjem naboru bila izbrana zaradi svojih atletskih sposobnosti in pristopa v obrambi, kljub temu pa redki košarkarji v svoji prvi sezoni v ligi pripomorejo k občutno večjemu število zmag svojega moštva. Na drugi strani se od Williamsa pričakuje veliko. Dončić se je že pošalil, da nekdanji košarkar Bostona zelo rad govori ("včasih preveč"), ampak njegov nepopustljivi pristop in odlična igra v obrambi bosta še kako potrebna v moštvu, ki od prihoda zvezdnika Kyrieja Irvinga v tej prvini močno šepa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pričakuje se tudi skok krilnega igralca Josha Greena in mladega organizatorja igre Jadena Hardyja. Dallas se je s prihodi in odhodi v letošnjem poletju ojačal, a še vedno bo uspeh kluba najbolj odvisen od Dončića in Irvinga. V minuli sezoni sta po prihodu Irvinga skupaj zaigrala na 16 tekmah in zmagala na zgolj petih. Dončićeva učinkovitost na teh tekmah ni padla, Irving je v napadu tudi blestel. Jasno je torej, da bo področje največjega interesa trenerja Jasona Kidda obramba, ki bo s povratkom Nemca Maxija Kleberja po poškodbi zagotovo napredovala. Bo to dovolj za uvrstitev v končnico na izjemno izenačenem zahodu?

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke