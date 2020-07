Dončić v mehurčku ribari: Trofej ne pojem, ribe mi niso všeč

Nekateri se v mehurčku, kjer so na voljo različne aktivnosti, sproščajo z igranjem video iger, drugi z igranjem mini golfa, tretji z ribarjenjem. Eden od teh, ki uživa v ribolovu, je tudi slovenski reprezentant Luka Dončić. "Poleti pogostokrat ribarim na Hrvaškem. Skoraj vsak dan grem na morje in lovim ribe," je za ameriške medije povedal slovenski reprezentant, ki ga z Dallasom čaka nadaljevanje sezone lige NBA v t. i. mehurčku v Orlandu – ta naj bi bil varen pred morebitnimi okužbami z novim koronavirusom, saj tam veljajo zelo strogi preventivni ukrepi. V kolikor jih igralec – pred prihodom v Orlando so bili vsi testirani, pozitivni so ostali doma – krši, mora v karanteno. Mavsi so sicer nastanjeni v Grand Floridian Hotelu, ki leži v neposredni bližini jezera.