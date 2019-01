Dončić v MSG-ju nastopil s personaliziranimi športnimi copati

Na športnih copatih, ki jih je Luka nosil posebej za tekmo z New Yorkom, je bilo kar nekaj personaliziranih detajlov. Tako je na njih viden tudi Lukov osebni logotip LD7, pa napis Halleluka (iz pesmi, ki so jo v ZDA pripravili posebej zanj) ter njegovo ime Luka. Športni copati so na jeziku opremljeni tudi z njegovo številko 77, ki jo nosi v slovenski reprezentanci in Dallasu, podobo copatov pa krasi tudi eden od junakov iz risanke oz. računalniške igre, lik iz Ghostbusters (Stay Puft Marshmallow Man). Ni skrivnost, da ima Luka rad risanke in računalniške igre.

