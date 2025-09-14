Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić v najboljši peterki EuroBasketa, ob njem še Grk, Turek in Nemca

Riga, 14. 09. 2025 22.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je še enkrat več dokazal, da sodi med najboljše igralce na svetu. S povprečjem 34,7 točke na tekmo je postal prvi strelec letošnjega evropskega prvenstva, na katerem so naslov osvojili Nemci. Slovenski kapetan je bil izbran tudi v najboljšo peterko EuroBasketa.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Fiba

Luka Dončić je na evropskem prvenstvu, ki so ga gostile Finska, Poljska, Latvija in Ciper, povprečno dosegal 34,7 točke na tekmo. S tem je seveda postal prvi strelec letošnjega EuroBasketa, kar je zanj že drugo veliko tekmovanje zapored, ki ga je končal na vrhu strelske lestvice. Spomnimo, na svetovnem prvenstvu 2023 na Okinavi in v Manili je imel povprečje 27 točk na tekmo.

Kar se strelcev tiče, je drugo mesto zasedel Grk Giannis Antetokounmpo, ki je v povprečju dosegal 27,3 točke na tekmo, tretji pa je bil Izraelec Deni Avdija s 24 točkami na tekmo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić pa ni blestel le kot strelec. Kapetan slovenske reprezentance je bil izbran tudi v idealno peterko prvenstva, kar je že četrtič na petih velikih tekmovanjih: EP 2017 (zlata medalja s Slovenijo), OI 2021 v Tokiu, SP 2023 na Filipinih in EP 2025, ki se je pravkar zaključilo.

Ob Dončiću so v idealno peterko tokrat uvrstili še Giannisa Antetokounmpa (Grčija), Alperena Sengüna (Turčija) ter nemška reprezentanta Dennisa Schröderja in Franza Wagnerja, ki sta Nemčijo popeljala na sam vrh evropske košarke.

Preberi še Svetovni prvaki Nemci so se okronali še z evropskim naslovom

Na tekmi za tretje mesto je Grčija po napeti končnici premagala Finsko z 92:89 ter tako stopila na zmagovalni oder prvenstva.

košarka eurobasket dončić najboljša peterka
Naslednji članek

Svetovni prvaki Nemci so se okronali še z evropskim naslovom

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256