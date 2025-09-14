Dončić v najboljši peterki EuroBasketa, ob njem še Grk, Turek in Nemca

Luka Dončić je na evropskem prvenstvu, ki so ga gostile Finska, Poljska, Latvija in Ciper, povprečno dosegal 34,7 točke na tekmo. S tem je seveda postal prvi strelec letošnjega EuroBasketa, kar je zanj že drugo veliko tekmovanje zapored, ki ga je končal na vrhu strelske lestvice. Spomnimo, na svetovnem prvenstvu 2023 na Okinavi in v Manili je imel povprečje 27 točk na tekmo.
Kar se strelcev tiče, je drugo mesto zasedel Grk Giannis Antetokounmpo, ki je v povprečju dosegal 27,3 točke na tekmo, tretji pa je bil Izraelec Deni Avdija s 24 točkami na tekmo.
Dončić pa ni blestel le kot strelec. Kapetan slovenske reprezentance je bil izbran tudi v idealno peterko prvenstva, kar je že četrtič na petih velikih tekmovanjih: EP 2017 (zlata medalja s Slovenijo), OI 2021 v Tokiu, SP 2023 na Filipinih in EP 2025, ki se je pravkar zaključilo.
Ob Dončiću so v idealno peterko tokrat uvrstili še Giannisa Antetokounmpa (Grčija), Alperena Sengüna (Turčija) ter nemška reprezentanta Dennisa Schröderja in Franza Wagnerja, ki sta Nemčijo popeljala na sam vrh evropske košarke.
Na tekmi za tretje mesto je Grčija po napeti končnici premagala Finsko z 92:89 ter tako stopila na zmagovalni oder prvenstva.
