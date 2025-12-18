Dončić v najboljši peterki

Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko medsezonskega pokalnega tekmovanja NBA, potem ko je z izjemnimi predstavami zaznamoval skupinski del in izločilne boje. Košarkar Los Angeles Lakers je bil skozi celotno tekmovanje eden najbolj razpoloženih igralcev.

Na petih tekmah je v povprečju dosegal 36,2 točke, 7,6 skoka in 10 asistenc, ob zelo solidnih odstotkih meta iz igre, prav tako tudi za tri točke. Med vsemi udeleženci pokalnega tekmovanja je sodil med vodilne strelce in podajalce.

V skupinskem delu je dvakrat presegel mejo 40 točk, izstopal pa je tudi na domači tekmi proti Dallasu, kjer je s celovito predstavo znova potrdil vlogo prvega organizatorja igre Lakersov.