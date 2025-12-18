Dončić v najboljši peterki

Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko medsezonskega pokalnega tekmovanja NBA, potem ko je z izjemnimi predstavami zaznamoval skupinski del in izločilne boje. Košarkar Los Angeles Lakers je bil skozi celotno tekmovanje eden najbolj razpoloženih igralcev.
Na petih tekmah je v povprečju dosegal 36,2 točke, 7,6 skoka in 10 asistenc, ob zelo solidnih odstotkih meta iz igre, prav tako tudi za tri točke. Med vsemi udeleženci pokalnega tekmovanja je sodil med vodilne strelce in podajalce.
V skupinskem delu je dvakrat presegel mejo 40 točk, izstopal pa je tudi na domači tekmi proti Dallasu, kjer je s celovito predstavo znova potrdil vlogo prvega organizatorja igre Lakersov.
Najboljšo peterko turnirja je izbrala 20-članska medijska komisija, pri čemer so bili kriteriji izključno učinki igralcev v skupinskem delu in izločilnih tekmah, izbor pa ni bil omejen na igralne položaje.
Dončića pa po osebnem priznanju že ponoči čaka nova naloga v rednem delu lige NBA. Lakersi se bodo pomerili z Utah Jazz, tekma pa prihaja v trenutku, ko bosta morali obe ekipi zaradi poškodb nekoliko prilagoditi rotacijo. Lakersi so v letošnji sezoni proti Utahu že dvakrat slavili, novembrska domača obračuna pa so dobili predvsem z boljšim nadzorom igre v zaključkih tekem.
Utah sicer trenutno igra najbolj učinkovito napadalno košarko sezone, na zadnjih tekmah so dosegli preko 123 točk.
