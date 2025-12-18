Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić v najboljši peterki

Ljubljana, 18. 12. 2025 21.34 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Luka Dončić

Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko pokalnega tekmovanja NBA, že ponoči pa ga čaka nova preizkušnja v rednem delu lige, ko se bodo Los Angeles Lakers pomerili z Utah Jazz.

Luka Dončić v letošnji sezoni naravnost blesti.
Luka Dončić v letošnji sezoni naravnost blesti.
FOTO: Profimedia

Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko medsezonskega pokalnega tekmovanja NBA, potem ko je z izjemnimi predstavami zaznamoval skupinski del in izločilne boje. Košarkar Los Angeles Lakers je bil skozi celotno tekmovanje eden najbolj razpoloženih igralcev.

Na petih tekmah je v povprečju dosegal 36,2 točke, 7,6 skoka in 10 asistenc, ob zelo solidnih odstotkih meta iz igre, prav tako tudi za tri točke. Med vsemi udeleženci pokalnega tekmovanja je sodil med vodilne strelce in podajalce.

V skupinskem delu je dvakrat presegel mejo 40 točk, izstopal pa je tudi na domači tekmi proti Dallasu, kjer je s celovito predstavo znova potrdil vlogo prvega organizatorja igre Lakersov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najboljšo peterko turnirja je izbrala 20-članska medijska komisija, pri čemer so bili kriteriji izključno učinki igralcev v skupinskem delu in izločilnih tekmah, izbor pa ni bil omejen na igralne položaje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončića pa po osebnem priznanju že ponoči čaka nova naloga v rednem delu lige NBA. Lakersi se bodo pomerili z Utah Jazz, tekma pa prihaja v trenutku, ko bosta morali obe ekipi zaradi poškodb nekoliko prilagoditi rotacijo. Lakersi so v letošnji sezoni proti Utahu že dvakrat slavili, novembrska domača obračuna pa so dobili predvsem z boljšim nadzorom igre v zaključkih tekem.

Utah sicer trenutno igra najbolj učinkovito napadalno košarko sezone, na zadnjih tekmah so dosegli preko 123 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOŠARKA NBA LUKA DONČIĆ LOS ANGELES LAKERS

Dončić: Hayes potrebuje čelado

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
dominvrt
Portal
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420