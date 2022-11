Dončić v napeti končnici Dallas popeljal do četrte zmage v sezoni

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so v ligi NBA zmagali drugič zapored. V domači dvorani American Airlines Arena so bili s 103:100 boljši od ekipe Utah Jazz. Vnovič je bil prvi strelec moštva, kot tudi tekme, Luka Dončić, ki je še sedmič v sezoni dosegel več kot 30 točk. Tokrat se je ustavil pri 33, dodal pa je še enajst asistenc in pet skokov v dobrih 35 minutah igre. Odlično tekmo je odigral tudi zlati slovenski kapetan Goran Dragić. Njegov Chicago je doma premagal Charlotte, Ljubljančan pa je v petnajstih minutah zabil šestnajst točk.

Izida:

Dallas Mavericks - Utah Jazz 103:100 (23:35, 24:15, 27:28, 29:22)

Chicago Bulls - Charlotte Hornets 106:88 (27:26, 34:26, 23:18, 22:18)