Dončić v New Yorku navdušil z metom s tribune

NBA liga je na družbenih omrežjih objavila novo mojstrovino slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića. Posnetek je nastal v New Yorku, kjer je ena največjih zvezd najmočnejše košarkarske lige na svetu prisostvovala uličnemu turnirju The One in NYvsNY v Dyckman Parku.

Luka Dončić je bil na četrtfinalu turnirja kot obraz poletne turneje The One, ki jo organizira znamka Jordan. Sredi razgrete atmosfere je Slovenec izvedel potezo, ki jo je NBA liga razširila po družbenih omrežjih. Sproščeno je sedel na tribuni ob igrišču, vzel žogo in iz sedečega položaja vrgel proti košu. Žoga je v visokem loku preletela gledalce in šla naravnost skozi obroč.

V trenutku njegovega meta se je iz ozadja zaslišal narodnozabavni hit Miki Milane, ki ga je Dončić v zadnjih letih proslavil v ZDA, potem ko so ga predvajali med ogrevanjem njegove ekipe v dvorani v Dallasu. Pesem srbske pevke Vere Matović je lani celo postala del reklame znamke Jordan.

Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

Presenečenje v trgovini NBA

Dončić je zatem navdušil še v trgovini lige NBA, kjer je delil manjše pozornosti in se podpisoval na svoje športne copate znamke Jordan One ter drese. "Oni so bili navdušeni, zato sem bil tudi jaz," je povedal Dončić.

Po podpisu pogodbe se bo pridružil reprezentanci

Luka Dončić se te dni mudi v Ameriki, kjer bo podpisal podaljšanje pogodbe z Los Angeles Lakers. Slovenec to poletje navdušuje z izklesanim telesom in podobo, ki je nismo videli že nekaj časa. Superzvezdnik lige NBA je bil skozi leta pogosto tarča kritik zaradi telesne pripravljenosti in postave, a po celotnem poletju treningov ter obilici beljakovin, ki jih je zaužil, sedaj zatrjuje, da je pripravljen svojo igro in Lakerse dvigniti na višjo raven.