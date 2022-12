Dallas po prvi četrtini zaostaja za Knicksi

Luka Dončić danes gostuje v New Yorku, v kultnem Madison Square Gardnu, kjer se Dallas Mavericks meri s tamkajšnjo ekipo New York Knicks. Kljub odličnim predstavam Slovenca so Mavsi trenutno pri dnu lestvice, saj zasedajo šele 11. mesto zahodne konference. Obračun, ki je za Slovence ob precej prijazni uri, bo za Teksašane precej pomemben. Ekipa Detroit Pistons je zadnja na spisku, ki je bila uspešnejša od ekipe iz Dallasa. Pred tem so sicer na spektakularen način premagali aktualne zmagovalce lige (Golden State Warriors), kar pa je bilo nujno potrebno, saj so s tem prekinili niz štirih zaporednih porazov.

icon-expand Luka Dončić je na zadnji tekmi kljub 35 točkam doživel nov poraz. FOTO: AP Prva postava ekipe iz Teksasa ni presenečala, na parketu so začeli Luka Dončić, Spencer Dinwiddie, Dwight Powell, Tim Hardaway Jr. in Dorian Finney-Smith. Tekmo so bolje otvorili domači košarkarji, ki so povedli z rezultatom 14:5. Dinwiddie je v nadaljevanju s trojko zmanjšal zaostanek (14:8). Dončić pa je s trojko rezultat izenačil na 16. Pet zaporednih točk Slovenca je tako popravilo vtis iz začetka tekme. Tudi v nadaljevanju so sicer na parketu prednjačili domači igralci, dobro minuto pred koncem prve četrtine je bil rezultat 28:18. Prvo četrtino je slavnostno zaključil Slovenec, ki je skoraj s polovice igrišča zadel met za tri točke, toda na koncu se je izkazalo, da je bil met opravljen po zvoku sirene. Rezultat je tako ostal 32:20 v korist Knicksov.