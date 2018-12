Dončiću zapeli Halleluka, odgovoril je v svojem slogu: Raje bi poslušal srbske in slovenske pesmi

Po tekmi so Dončića vprašali, če bi bilo dobro, da bi se na vsaki tekmi vrtela pesem Halleluka, Luka pa je navdušil z iskrenim odgovorom: "Raje bi videl, da vrtijo srbske in slovenske pesmi."

In morda je prav pesem, ki sta jo pevca zapela v živo, Luko spodbudila k temu, da je v drugem polčasu zaigral bolje. Pravzaprav v zadnjih minutah, ko je prevzel vajeti igre v svoje roke in ob zaostanku Dallasa 94:102 z 11 zaporednimi točkami odločil tekmo v korist Dallasa. Za nameček je v zadnjem uspešnem napadu Dallasa, ko sta ga prevzela dva košarkarja, s podajo lepo našel DeAndreja Jordana , ta pa je podal osamljenemu novincu Jalenu Brunsonu , ki je zadel za končnih 107:104.

"Težko je primerjati košarkarje. Tega nikoli nisem maral. Mislim, da nihče z njegovimi sposobnostmi ne bi počel tega, kar on počne. Toda to ne pomeni, da drugi evropski košarkarji ne morejo stopiti izpod dežnika. Vsi so malce drugačni. Ima talent in iz tega povleče maksimum. Čaka ga še dolga kariera, toda za zdaj deluje zelo obetavno," je po tekmi o Dončiću razlagal trener Houstona Mike D'Antoni.

"Jasno je, da igra s plamenom. Ne boji se. Tega ne vidiš vsak dan. Gre za edinstvene tri oz. štiri minute, ki jih je uprizoril na koncu. Rekel bi, da je fant izjemen mladi igralec, ki se neprestano izboljšuje," pa je Dončiću še enkrat več na dušo pihal trener Dallasa Rick Carlisle. "Ima nevsakdanje ozadje. Igral je že veliko profesionalnih tekem. Naučil se je, da tekme ni konec, dokler ne zazvoni zadnja sirena. To je primer fanta, da imajo določeni mednarodni igralci določeno prednost. Očitno je, da mu je uspelo nekaj posebnega," je še dodal trener Carlisle, ki je z Mavsi vknjižil deveto zaporedno domačo zmago.