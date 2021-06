Novo priznanje: Luka Dončić v prvi peterki lige NBA

Center Nikola Jokić, soigralec Vlatka Čančarja pri Denverju in MVP letošnje sezone, je prejel 99 glasov (498 točk) za prvo peterko, medtem ko jih je 22-letni Luka Dončić, zvezdnik Dallas Mavericks, 55 (402 točki). Poleg tega je Slovenec prejel 41 glasov za uvrstitev v drugo peterko lige in štiri za uvrstitev v tretjo. Ljubljančan je postal prvi košarkar po Timu Duncanu, ki se je v svojih prvih treh sezonah igranja v NBA vsaj dvakrat uvrstil v najboljšo peterko. Duncan je bil del prve peterke trikrat, in sicer med sezonama 1997/1998 in 1999/2000. Poleg tega je Dončić postal šele četrti košarkar, ki je bil pred 23. letom večkrat izbran v najboljšo peterko lige. Pred njim je to uspelo Ricku Barryju, Kevinu Durantu in Maxu Zaslofskyju.