V prvi postavi evropske zvezdniške zasedbe NBA vseh časov tudi Luka Dončić

Ob njem so si status evropskih članov zasedbe All Star vseh časov prislužili še Grk Giannis Antetokounmpo, Španec Pau Gasol, Nemec Dirk Nowitzki in Francoz Tony Parker.

V drugi evropski peterki sta Srba Nikola Jokić in Peja Stojaković, Hrvata Toni Kukoč in Dražen Petrović ter Litovec Arvydas Sabonis.

Ta seznama so, kot so sporočili iz lige, naredili kot del kampanje 75 let NBA, pri čemer so tokrat posebno pozornost namenili evropskim igralcem in navijačem. Ti so imeli tudi možnost glasovanja za svoje košarkarje, del glasov pa so v NBA dobili s sodelovanjem 40 specializiranih košarkarskih medijev, v komisiji so bili tudi zvezdniki, spletni vplivneži in nosilci televizijskih pravic. Navijaški delež je prinesel polovico glasov, komisija je prispevala drugo polovico.

"Evropski igralci so imeli v preteklosti in imajo tudi v sedanjosti zelo velik vpliv v NBA. Ko praznujemo 75 let lige, je prav, da prepoznamo tudi to vrednost in nagradimo najboljše Evropejce vseh časov, ki so bili navdih številnim generacijam," je ob glasovanju dejal vodja navijaškega in marketinškega oddelka NBA za Evropo in Bližnji vzhod George Aivazoglou.

V ligi so ob 75-letnici izvedli že več podobnih glasovanj; ekipa Chicago Bulls iz let 1995-1998 je tako dobila naziv najmočnejše košarkarske dinastije, dres za tekme v gosteh ekipe Toronto Raptors iz sezone 1998/99 je dobil glasove za najboljši dres vseh časov, prispevek Nowitzkega pri vrnitvi Dallasa od zaostanka z 1:2 v zmagah do naslova prvaka pa najpomembnejši trenutek evropskih košarkarjev vseh časov.