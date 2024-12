Dončić v vlogi Božička: Soigralcem in uslužbencem Dallasa podaril gokarte

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Luka Dončić, ki so ga v klubu zapisali kot 'Luka Božiček', je znan kot velik ljubitelj športnih vozil. Lani je soigralce in uslužbence razveselil z električnimi kolesi znamke Mercedes, letos pa je izbral GoKarte Pro 2. Na spletni strani podjetja Segway piše, da ti modeli dosežejo hitrost do 50 kilometrov na uro, maloprodajna cena pa je približno 1900 evrov.

Na video posnetkih Mavericksov je razvidno, da je večina igralcev gokarte preizkusila že kar po hodnikih dvorane.