Dobil največ glasov: Dončić v začetni postavi na tekmi zvezd

Tekma bo v dvorani ekipe Los Angeles Clippers, potekala pa bo v novem formatu. Ta bo v turnirski obliki treh ekip, ki se bodo pomerile med sabo, dve najboljši pa bosta nato odigrali finalni obračun. Dve ekipi bodo sestavljali ameriški igralci, eno pa igralci iz drugih držav. Vse štiri tekme bodo trajale po 12 minut.

Luka Dončić FOTO: Profimedia

Luka Dončić je sicer dobil največ glasov v zahodni konferenci, v tej so si mesto v začetnih peterkah po številu glasov zagotovili tudi Američan Stephen Curry (Golden State Warriors), Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

V vzhodni konferenci pa so največ glasov in mesta v začetnih peterkah dobili Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ter Američani Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) in Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).