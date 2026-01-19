Naslovnica
Košarka

Dobil največ glasov: Dončić v začetni postavi na tekmi zvezd

New York, 19. 01. 2026 20.51 pred 19 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Luka Dončić je obračun z Atlanto zaključil s 27 točkami

Luka Dončić bo igral v začetni peterki tekme zvezd severnoameriške lige NBA 15. februarja v Los Angelesu, je sporočilo vodstvo lige. Dončić, ki igra za Los Angeles Lakers, bo šestič udeleženec tega zvezdniškega dogodka, v tej sezoni povprečno dosega 33,3 točke, 7,5 skoka in 8,6 asistence na tekmo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekma bo v dvorani ekipe Los Angeles Clippers, potekala pa bo v novem formatu. Ta bo v turnirski obliki treh ekip, ki se bodo pomerile med sabo, dve najboljši pa bosta nato odigrali finalni obračun. Dve ekipi bodo sestavljali ameriški igralci, eno pa igralci iz drugih držav. Vse štiri tekme bodo trajale po 12 minut.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Luka Dončić je sicer dobil največ glasov v zahodni konferenci, v tej so si mesto v začetnih peterkah po številu glasov zagotovili tudi Američan Stephen Curry (Golden State Warriors), Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V vzhodni konferenci pa so največ glasov in mesta v začetnih peterkah dobili Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ter Američani Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) in Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

Preberi še 'Predobro smo plačani, da bi se izgovarjali na naporen urnik'

NBA bo rezerviste objavila naknadno, sicer pa bo skupaj na tekmi zvezd 24 igralcev, tako kot običajno, le da jih bo po osem v vsaki ekipi. Igralce začetnih peterk so določili glasovi navijačev (50 %), zdajšnji igralci v NBA (25 %) in mediji (25 %). Po sedem rezervistov iz vsake konference bodo izbrali trenerji.

