Dončić v zadnji četrtini brez dosežene točke: Opazili smo, da je Kyrie res vroč

Luka Dončić je k 34. zmagi Dallasa v sezoni pristavil 29 točk, 10 skokov in šest asistenc. Zanimivo je, da 23-letni Ljubljančan v zadnji četrtini sploh ni dosegel koša. Se je pa Dončić zato povsem podredil kolektivu in tudi razpoloženemu Kyrieju Irvingu, ki je v zadnjem delu tekme dosegel kar 17 točk. Od zadnjih 16 jih je Irving dosegel 14. "Ni se bilo težko podrediti ekipnemu uspehu. Sploh ker je bil Kyrie res vroč. Bilo je užitek spremljati njegov šov v zadnjih minutah," je ameriškim novinarjem med drugim priznal Dončić in pozdravil odziv ekipe na nesrečen in boleč poraz proti Phoenixu. Naslednja tekma Dallas čaka že v noči na četrtek, ko bo gostoval pri New Orleans Pelicansih.

Košarkarji Dallasa, še posebej pa prva zvezdnika ekipe Luka Dončić in Kyrie Irving, so bili po nesrečnem in tudi neumnem porazu proti Phoenixu pošteno poparjeni. Sploh Dončić, ki je imel (zicer) za podaljšek, je bil zelo nezadovoljen in jezen hkrati. Da je temu tako, je potrdila tudi (nova) iskrica na relaciji Devin Booker - Luka Dončić takoj po tekmi, a vse to je le še potrdilo znano dejstvo, da Dončić zares nerad izgublja. Tudi zato je zmaga Dallasa na novi domači tekmi, zadnji v nizu, proti Utahu (120:116) toliko bolj pomembna, saj Teksašane utrjuje med tistimi, ki lahko upajo na neposreden preboj v končnico. Dallas ta hip drži peto mesto v zahodni konferenci.

"Dolga pot je še do končnice. Marsikaj se lahko še spremeni. Na zahodu je gneča in že serija dveh ali treh zmag ali pa tudi porazov lahko prinese zasuk na lestvici," je pred ameriškimi novinarji po zmagi nad ekipo iz Salt Lake Cityja razpredal Dončić, ki se je proti Utahu zaustavil pri 29 točkah. Vse je dosegel še pred začetkom zadnje četrtine. "Opazili smo, da je Kyrie res vroč in takrat ekipa dela, kar mora, da ostane vroč. Bil je motiviran in imel je svoj dan, tako da ni bilo težko podpreti njegove akcije v končnici. Vesel sem, da je vztrajal in bil naš ključen mož," je za ESPN dejal Ljubljančan, ki v končnici ni rinil v ospredje.

icon-link Luka Dončić vs Utah FOTO: Sofascore.com

Raje je skrbel za mirnost ekipe v napadu in razigraval soigralce. Če je bilo le možno, je podal vročemu Irvingu. "Vedeli smo, da Utah ni v dobrem stanju na zadnjih tekmah in da se jim pozna izostanek nekaterih posameznikov," je videl Dončić in v isti sapi še poudaril. "Prevečkrat smo se tudi v tej sezoni opekli proti ekipam, ki bi jih na papirju morali zanesljivo premagati. Kar nekaj primerov je bilo takšnih, ko so nas presenetila moštva, ki so bila oslabljena ali s slabo popotnico zmag. Takšne tekme utegnejo biti najbolj kočljive in vesel sem, da smo dvoboj z Utahom odločili v svojo korist," je bil izčrpen zlati slovenski košarkar, ki upa, da bodo Teksašani v prihodnje manj oscilirali v igri.

icon-link Dallas Mavericks vs Utah Jazz FOTO: Sofascore.com