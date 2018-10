Dončić s svojim dosežkom v družbi Jamesa, Anthonyja in Duranta

Luka Dončić je na drugi tekmi v karieri lige NBA prišel do lepih številk (26 točk, 6 skokov, 3 podaje, 2 ukradeni in 6 izgubljenih žog), Dallas pa je premagal Minnesoto. Ko so pri Espn pobrskali po statistiki, so ugotovili, da je seznam z imeni najstnikov, ki jim je kot novincem uspelo nekaj podobnega v ligi NBA precej impresiven. Na njem so sedanji in nekdanji zvezdniki lige LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, Kyrie Irving, Lamar Odom, Clifford Robinson.

Poleg tega je slovenski košarkar postal najmlajši igralec v zgodovini lige, ki je na tekmi dosegel več kot 25 točk, 5 skokov in tri podaje na eni od prvih dveh tekem v NBA, pred njim je le že omenjeni James, ki je bil star 18 let in 303 dni (Dončić je bil na tekmi proti Minnesoti star 19 let in 234 dni.