Dončić za zdaj vadi le na stacionarnem kolesu

V soboto čaka košarkarje Dallasa uvodna tekma serije na štiri zmage proti ekipi Utah Jazz, Mavericksi pa imajo prednost domačega igrišča. Po rednem delu so namreč osvojili četrto mesto v zahodni konferenci, toda pred začetkom se zdaj vse vrti okoli poškodbe Luke Dončića . Prvi zvezdnik Dallasa se je poškodoval na zadnji tekmi rednega dela sezone in še danes ni jasno, ali bo lahko nastopil na uvodni tekmi ali ne.

Ni dvoma, da si Dončić želi nastopiti, pa čeprav ne bo povsem nared. Vprašanje je le, ali želijo v klubu tvegati, da bi zaigral in si morebiti še poslabšal stanje, kar bi pomenilo, da bi lahko na stranskem tiru ostal dlje, kot bi si si vsi želeli. To je potrdil tudi Kidd: "Če bo Luka lahko šel na parket in obul superge, bo šel. Če ne bo zmogel, ga ne bomo spravili v situacijo, v kateri bi ga lahko ogrozili in poslabšali stanje."

Glede na izkušnje ameriški novinarji navajajo podatek, da je čas za saniranje takšne poškodbe (mečna mišica) približno 14–16 dni. Če bi obveljala ta časovnica, bi to pomenilo, da bo Dončić izpustil praktično celotno merjenje z Utahom. Dončić si seveda želi nastopiti že na prvi tekmi, toda trenutno lahko vadi le na sobnem kolesu, o čemer priča tudi posnetek na Twitterju, na katerem mu dela družbo Maxi Kleber . Novinar Tim McMahon je zapisal: "Čevelj, nogavica in kompresijska obveza na levi nogi Luke Dončića."

Kidd je v pogovoru med drugim tudi omenil, da ima alternativo. Če slovenskega košarkarja ne bo v postavi, bo moral več odgovornosti in minutaže na svoja ramena prevzeti Spencer Dinwiddie, ki se je Dallasu pridružil februarja kot del posla ob prodaji Kristapsa Porzingisa. "Če bi morali igrati brez Luke, je Spencer tukaj in lahko zapolni to praznino. Seveda ga ne prosimo, da je Luka, ampak da je tak, kot je. Prepričani smo: če bo moral začeti, bo, nimamo kaj. Toda ne glede na to, kdo bo začel, bomo pripravljeni, gre za izvedbo," je dejal Kidd.

Dončić je bil seveda prvi mož Dallasa v rednem delu, ko so Mavsi zbrali 52 zmag in 30 porazov, prvi zvezdnik pa je v rednem delu (odigral je 65 tekem) v povprečju dosegal 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 podaje na tekmo.