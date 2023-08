Dončić: Vedeli smo, da tekma ne bo lahka

Luka Dončić je znova poskrbel za zgodovinski dosežek. Že v prvem polčasu je s 24 doseženimi točkami izenačil slovenski rekord na tekmi svetovnega prvenstva, do konca pa je v dobrih 30 minutah na parketu zbral 37 točk, 7 skokov in 6 podaj. Pred njim je rekord držal Jaka Lakovič s 24 točkami na SP 2006 v Saporu proti Portoriku, na drugem mestu pa sta bila brata Dragić z 22 točkami na SP 2010. "Vedeli smo, da tekma ne bo lahka, saj smo z Venezuelo igrali že pred dvema letoma. So fizična ekipa, borbena, predvsem pa so bili na začetku tekme zelo natančni. V prvi četrtini so zadeli kar devet trojk. A borili smo se do konca in vknjižili pomembno prvo zmago. Čeprav smo prejeli 51 točk ob polčasu in 85 na koncu, naša obramba ni bila tako slaba, zagotovo pa imamo v tem segmentu še precej rezerve," je po uvodni zmagi dejal Dončić.