Dončić: Vedno bom spoštoval Dallas, a v poštev pride le zmaga

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poraz proti mestnim tekmecem je prišel kot posledica katastrofalno odigranega prvega polčasa (64:47) in še slabšega vstopa v tretjo četrtino, ko je prednost Clippersov v nekem trenutku znašala že 26 točk. Šele po pravi 'jezikovi juhi' besnega stratega JJ Redicka so igralci v vijoličasto-zlatih dresih začeli igrati spodobno košarko. Tako spodobno, da so sredi zadnje četrtine po izjemni trojki Luke Dončića (32 točk, 11 skokov in osem podaj) praktično stopili vso prednost domačih košarkarjev (93:91). Za kaj več pa je zmanjkalo energije in tudi natančnosti pri zaključkih posamičnih akcij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenski superzvezdnik je po tekmi razpredal o slabi obrambi v prvem delu igre in prebujenju Lakersov v nadaljevanju, kar pa ni bilo dovolj za skalp mestnega tekmeca. "Žoga je sicer večji del tekme lepo krožila, a dovolili smo jim preveč v prvem polčasu. In ko proti tako izkušenemu moštvu zaostajaš za več kot 20 točk, je zelo težko računati na uspeh," je v pogovoru z novinarji uvodoma dejal Dončić in nadaljeval: "Zdaj se podajamo na serijo gostovanj pretežno po vzhodni obali. Čakajo nas zahtevne preizkušnje, a na drugi strani bomo imeli še več časa za poglabljanje odnosov znotraj moštva. Že naslednja tekma bo zelo zanimiva, saj se Dallas več kot očitno dviguje v formi."

Luka Dončić je bil z 32 točkami, 11 skoki in osmimi podajami najučinkovitejši posameznik na obračunu z Los Angeles Clippersi. FOTO: AP

Dončić se bo torej v noči na nedeljo po slovenskem času znova (po)meril proti nekdanjemu moštvu, ki ga je pred dvema letoma popeljal vse do velikega finala lige NBA. "Vedno bom spoštoval Dallas, toda v poštev pride zgolj zmaga. To bo vnovič posebna tekma zame, saj bom Dallas vedno doživljal kot svoj drugi dom," je še pristavil 26-letni košarkarski virtuoz.