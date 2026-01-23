Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić: Vedno bom spoštoval Dallas, a v poštev pride le zmaga

Los Angeles, 23. 01. 2026 08.24 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so v mestnem obračunu morali priznati premoč Clippersom s 104:112. Če bi varovanci JJ Redicka odigrali tako zavzeto v obrambi kot v zadnjih 15 minutah tekme, bi morda zdaj poročali o 26. zmagi jezernikov v sezoni. Tako bodo Luka Dončić in druščina niz zahtevnih gostovanj nadaljevali z ne ravno pozitivno popotnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poraz proti mestnim tekmecem je prišel kot posledica katastrofalno odigranega prvega polčasa (64:47) in še slabšega vstopa v tretjo četrtino, ko je prednost Clippersov v nekem trenutku znašala že 26 točk. 

Šele po pravi 'jezikovi juhi' besnega stratega JJ Redicka so igralci v vijoličasto-zlatih dresih začeli igrati spodobno košarko. Tako spodobno, da so sredi zadnje četrtine po izjemni trojki Luke Dončića (32 točk, 11 skokov in osem podaj) praktično stopili vso prednost domačih košarkarjev (93:91). Za kaj več pa je zmanjkalo energije in tudi natančnosti pri zaključkih posamičnih akcij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski superzvezdnik je po tekmi razpredal o slabi obrambi v prvem delu igre in prebujenju Lakersov v nadaljevanju, kar pa ni bilo dovolj za skalp mestnega tekmeca. "Žoga je sicer večji del tekme lepo krožila, a dovolili smo jim preveč v prvem polčasu. In ko proti tako izkušenemu moštvu zaostajaš za več kot 20 točk, je zelo težko računati na uspeh," je v pogovoru z novinarji uvodoma dejal Dončić in nadaljeval:

"Zdaj se podajamo na serijo gostovanj pretežno po vzhodni obali. Čakajo nas zahtevne preizkušnje, a na drugi strani bomo imeli še več časa za poglabljanje odnosov znotraj moštva. Že naslednja tekma bo zelo zanimiva, saj se Dallas več kot očitno dviguje v formi."

Luka Dončić je bil z 32 točkami, 11 skoki in osmimi podajami najučinkovitejši posameznik na obračunu z Los Angeles Clippersi.
Luka Dončić je bil z 32 točkami, 11 skoki in osmimi podajami najučinkovitejši posameznik na obračunu z Los Angeles Clippersi.
FOTO: AP

Dončić se bo torej v noči na nedeljo po slovenskem času znova (po)meril proti nekdanjemu moštvu, ki ga je pred dvema letoma popeljal vse do velikega finala lige NBA. "Vedno bom spoštoval Dallas, toda v poštev pride zgolj zmaga. To bo vnovič posebna tekma zame, saj bom Dallas vedno doživljal kot svoj drugi dom," je še pristavil 26-letni košarkarski virtuoz.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers los angeles clippers luka dončić

Lakersi skoraj izničili -26, Dončić z 32 točkami prvi strelec tekme

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bojan Završnik
23. 01. 2026 10.21
Spet komentirajo tisti, ki jih ta šport sploh ne zanima in tekme sploh niso gledali. Za vas je kvačkanje
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
23. 01. 2026 09.32
Ne bo letos prstana
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
23. 01. 2026 09.58
Luka bo osvojil prstan, ko bodo pujski leteli na nebu.
Odgovori
0 0
hojladri123
23. 01. 2026 10.18
kje je sploh tale fati ? kaj se je zgodilo z njemu? Donke je še vedno v vrhu in še ene par let bo.
Odgovori
0 0
huperz
23. 01. 2026 09.32
Raje spoštuj svoje soigralce, da bodo bolj igral, ne pa da sami stojijo okrog rakete, medtem ko ti se gužvaš in na silo igraš, pa bo tudi kakšna zmaga več.
Odgovori
-1
1 2
Bojan Završnik
23. 01. 2026 10.23
Ti pa prvo glej tekmo potem pa komentiraj. Luka je imel 7 asistenc zato ker nihče ne zadane koša ko mu Luka poda. Če bi ostali zadeli bi Luka imel v statistiki 20 asistenc
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
zadovoljna
Portal
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469